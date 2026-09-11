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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال 72 ساعة.. بدل عداد الكهرباء المعطل واسترد رصيدك

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

إذا واجهت مشكلة في عداد الكهرباء الخاص بك أو توقف عن العمل فجأة، فإن وزارة الكهرباء وضعت آليات واضحة وصارمة لضمان حل المشكلة بسرعة ودون انقطاع التيار عن منزلك. 

وأوضحت هندسة كهرباء التحرير التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء خطوات الابلاغ عن العداد والمستندات المطلوبة وموعد استبداله وهي.. 

موعد استبدال عداد الكهرباء المعطل

- مهلة الـ 72 ساعة:  الزمت التوجيهات الرسمية شركات توزيع الكهرباء بتغيير العداد المعطل خلال 72 ساعة كحد أقصى من وقت تسجيل البلاغ.

- عدادات الطوارئ: تلتزم فرق الورديات والتشغيل بتوفير عدادات طوارئ جاهزة معها للتركيب الفوري بمجرد فحص العداد المعطل، وذلك لضمان إستمرار الخدمة للمواطن لحين تسوية وضع العداد القديم.

 كيفية متابعة البلاغ

- منظومة الشكاوى الموحدة: يتم ربط جميع البلاغات إلكترونياً لمراقبة إلتزام الشركات بمهلة الـ 72 ساعة، وضمان عدم تقاعس الموظفين في التنفيذ.

- الفحص الفني: يقوم الفنيون بفحص العداد لتحديد سبب العطل، وإذا كان العطل ناتجاً عن عيب صناعة، يتم الإستبدال دون تحميل المشترك أعباء إضافية (وفقاً لشروط التعاقد).

 خطوات تقديم بلاغ عن العداد معطل

يمكنك الإبلاغ عن العطل فوراً من خلال الطرق الرسمية التالية:

- المنصة الإلكترونية: الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وإختيار خدمة "تركيب عداد بدل تالف أو فحص عداد".

- الخط الساخن: الإتصال بالرقم المختصر 121 المتاح على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن الأعطال.

- التوجه المباشر: زيارة مقر شركة توزيع الكهرباء التابع لها في منطقتك وتقديم طلب فحص بالشبكة.

 تسهيلات وجدولة المتأخرات: تقديم تيسيرات مالية مرنة للمواطنين الراغبين في سداد المديونيات القديمة أو عمل تسويات مالية للمتأخرات.

 المستندات المطلوبة للتقديم

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد (سارية).

- صورة من آخر إيصال سداد ممارسة أو آخر إيصال شحن للعداد الكودي.

- رقم الهاتف المحمول المسجل بإسم المشترك لمتابعة حالة الطلب.

مصير الرصيد بالعداد 

يقوم  الفني المختص   بفحص العداد المعطل، وفي حالة إمكانية قراءة البيانات المخزنة عليه، يتم إثبات  قيمة الرصيد المتبقي  ، ثم يتم شحنها على كارت العداد الجديد 


 واذا لم يستطع الفني   قراءة بيانات العداد بسبب العطل ، يتم فحص العداد  معامل الشركة باستخدام أجهزة متخصصة لاستخراج البيانات المسجلة،.

عداد الكهرباء وزارة الكهرباء رصيد عداد الكهرباء

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