مباحثات بين مصر وليبيريا لتعزيز التعاون وتطورات الأوضاع في أفريقيا

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع نظيرته الليبيرية سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، إلى جانب تطورات الأوضاع في القارة الأفريقية.

وأكد الجانبان الحرص على مواصلة الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعزيز التشاور واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، والاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية في دعم جهود التنمية في ليبيريا.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية في القارة الأفريقية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان.

وتبادل الجانبان الرؤى بشأن الجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية.