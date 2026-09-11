أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربيه اليوم

تتصدر أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 اهتمام المتعاملين في السوق المصرفية المصرية، وسط متابعة مستمرة لحركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك، بالتزامن مع التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية وتحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أسعار الدولار والعملات اليوم

ويأتي استقرار أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية بالتزامن مع متابعة الأسواق لتطورات الاقتصاد الأمريكي، خاصة بعد تحركات عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والتي استقرت عند 4.8407% بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها منذ عام 2023.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 51.27 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع، وفقا لآخر مستويات معلنة.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB.

وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار نحو 51.31 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في بنك القاهرة نحو 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.

أسعار الدولار والعملات اليوم

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 51.31 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك القاهرة 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.

متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 59.5870 جنيه للشراء و59.8008 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 69.3695 جنيه للشراء و69.6589 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 63.1648 جنيه للشراء و63.5385 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 33.2517 جنيه للشراء و33.5122 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي نحو 13.6544 جنيه للشراء و13.6810 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 167.2239 جنيه للشراء و167.4955 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 13.9589 جنيه للشراء و13.9876 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 7.6420 جنيه للشراء و7.6603 جنيه للبيع.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 59.4373 جنيه للشراء و59.7998 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 69.1735 جنيه للشراء و69.6577 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الكندي نحو 37.0582 جنيه للشراء و37.2219 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الكرون الدنماركي للتحويل نحو 7.9511 جنيه للشراء و8.0004 جنيه للبيع.

وسجل الكرون النرويجي نحو 5.5205 جنيه للشراء و5.587 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الكرونا السويدية نحو 5.295 جنيه للشراء و5.362 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 62.9311 جنيه للشراء و63.5374 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 33.1523 جنيه للشراء و33.5116 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 36.6991 جنيه للشراء و37.0994 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 162.401 جنيه للشراء و167.5473 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي نحو 13.6211 جنيه للشراء و13.6808 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 13.9453 جنيه للشراء و13.9874 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني نحو 133.8468 جنيه للشراء و136.2599 جنيه للبيع للنقدية.

وبلغ سعر الريال العماني نحو 131.1756 جنيه للشراء و133.432 جنيه للبيع للنقدية.

وسجل الريال القطري نحو 13.0127 جنيه للشراء و14.0933 جنيه للبيع للنقدية.

وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 71.4814 جنيه للشراء و72.5565 جنيه للبيع للنقدية.