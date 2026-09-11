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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

يستعد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لمواجهة جورماهيا الكيني في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وجورماهيا


وتقام مباراة بيراميدز وجورماهيا الكيني في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا مساء الأحد المقبل في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة بإستاد الدفاع الجوي وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس.

وكان فريق بيراميدز قد حقق الفوز على مضيفه جورماهيا الكيني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي على إستاد نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتوج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه، بعدما تفوق على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنهائي البطولة. 

جورماهيا بيراميدز دوري ابطال افريقيا

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