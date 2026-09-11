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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كونيا سبور يكشف موقفه من أحمد فتوح

احمد فتوح
احمد فتوح
سارة عبد الله

كشف علي كامجوز، مدير فرع كرة القدم بنادي كونيا سبور التركي، موقف النادي من التعاقد مع أحمد فتوح، لاعب الزمالك، كما تحدث عن مصطفى محمد ومحمد صلاح وتأثيرهما على كرة القدم التركية.

وقال كامجوز، خلال تصريحاته عبر قناة «النهار»: «التعاقد مع مصطفى محمد، نحن نرى كثيرًا أن مصطفى محمد ذو كفاءة عالية ويتمتع بلعب احترافي ونرى أنه لاعب جيد جدًا، وهو معنا نرى أنه يلعب بطريقة سليمة وهو عامل مكمل للفريق».

وأشاد مسؤول كونيا سبور بإمكانيات مصطفى محمد، مؤكدًا أن المهاجم المصري يمثل إضافة للفريق، وأن النادي يرى أنه يمتلك الكفاءة والاحترافية المطلوبة.

كونيا سبور يحسم موقفه من أحمد فتوح

وتطرق علي كامجوز إلى الأنباء التي ترددت بشأن دخول كونيا سبور في مفاوضات مع أحمد فتوح، مؤكدًا أن النادي لم يقدم أي عرض رسمي للاعب.

وقال: «ترددت أحاديث أن كونيا سبور تفاوض مع أحمد فتوح، تم غلق هذا الأمر تمامًا ولم نعرض عليه أي اتفاق أبدًا».

وبذلك نفى مسؤول النادي التركي وجود مفاوضات رسمية مع أحمد فتوح، مؤكدًا إغلاق هذا الملف وعدم تقديم أي اتفاق للاعب.

كامجوز يشيد بتأثير محمد صلاح في تركيا

كما تحدث مدير فرع كرة القدم بنادي كونيا سبور عن تأثير انضمام محمد صلاح إلى الدوري التركي، مؤكدًا أن وجود نجم بحجمه يمثل إضافة كبيرة للمسابقة.

وقال كامجوز: «تأثير انضمام محمد صلاح على الدوري التركي، هو إضافة كبيرة لنا في تركيا ونحن نتمنى أن يستمر في تركيا لفترة طويلة».

وأشاد أيضًا بمصطفى محمد، مؤكدًا أن الجماهير التركية ستستمتع بمشاهدته داخل الملعب، قائلًا: «ومصطفى محمد سيمتعنا عند رؤيته في الملعب».

وتأتي تصريحات مسؤول كونيا سبور في ظل وجود أكثر من لاعب مصري في الدوري التركي، مع استمرار الاهتمام بتجارب المحترفين المصريين في الملاعب التركية خلال الفترة الحالية.

علي كامجوز كونيا سبور التركي أحمد فتوح

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