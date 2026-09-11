إيهاب الكومي: الساعات المقبلة حاسمة في مستقبل بيزيرا مع الزمالك

أكد الإعلامي إيهاب الكومي أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في مستقبل البرازيلي خوان بيزيرا مع نادي الزمالك، مطالبًا مجلس إدارة القلعة البيضاء بتوخي الحذر في التعامل مع هذا الملف.



وقال إيهاب الكومي، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «الساعات القليلة القادمة حاسمة في مستقبل بيزيرا مع الزمالك».



وأضاف: «إما بيع اللاعب إلى نادي شباب أهلي دبي والاستفادة من الأموال في رفع إيقاف القيد وسداد مستحقات اللاعبين، وإما الانتظار إلى يناير».



وتابع: «صفقة خوان بيزيرا تصل إلى 5 ملايين دولار، مع وجود بعض المتغيرات المالية».



وأتم: «أطالب إدارة الزمالك بأن تكون حريصة كل الحرص في التعامل مع هذا الملف».



وانقطع خوان بيزيرا عن التواجد مع الزمالك منذ نهاية الموسم الماضي، ويتمسك اللاعب البرازيلي بالرحيل عن القلعة البيضاء والاحتراف في شباب أهلي دبي الإماراتي.