هاني زادة: دخول انتخابات الزمالك يتوقف على الجو العام

أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن علاقته بمرتضى منصور جيدة، مشيرًا إلى أنها تمتد لأكثر من 30 عامًا منذ عام 1994.

وقال هاني زادة، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي أمير هشام، المذاع على قناة Modern MTI الفضائية: : «العلاقة مع مرتضى منصور جيدة، والعلاقة منذ 1994، يعني أكثر من 30 سنة، وكل مجلس إدارة كنت أتواجد معه سواء كان رئيسًا أو نائب رئيس».

وأضاف: «من الطبيعي أن النادي كان يمر بمشكلات، فنحن لدينا آلاف الأعضاء و26 لعبة رياضية، والأزمة بيننا انتهت، ومرتضى منصور ساند أحمد هاني زادة في الانتخابات الماضية».

وعن موقفه من خوض الانتخابات المقبلة، قال: «لا أعلم هل أترشح في الانتخابات أم لا، ويجب انتظار الموقف والجو العام».

وأضاف: «الانتخابات حاليًا انتخابات صناديق، وأتمنى منع نظام القائمة، ونرى خلافات كثيرة في مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي».

واستشهد هاني زادة بانتخابات عام 2014، قائلًا: «في 2014 نجح أربعة من قائمة كمال درويش وخمسة من قائمة مرتضى منصور، ورغم ذلك نجحنا بشكل جيد وقتها».