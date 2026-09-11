روسيا تعلن استهداف سفينة محملة بأسلحة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل تنفيذ ضربات مكثفة تستهدف المواني والسفن ومراكز الدعم اللوجستي المستخدمة في إمداد القوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، داخل ميناء تشورنومورسك بمقاطعة أوديسا.

وأوضحت الوزارة أن الضربات أسفرت عن إصابة سفينة شحن جاف كانت تحمل «شحنة عسكرية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية»، مؤكدة استمرار استهداف البنية التحتية للمواني والسفن التي تقول موسكو إنها تُستخدم لصالح القوات الأوكرانية.

وأضافت أن القوات الروسية استهدفت، في وقت سابق، منشآت لوجستية ومواني بحرية تُستخدم في نقل الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، استهدفت طائرات مسيّرة هجومية منشآت للبنية التحتية التابعة لمركز التوزيع في المحطة الجمركية بميناء تشورنومورسك، مشيرة إلى أن هذه المنشآت تُستخدم في تفريغ وتخزين شحنات ذات أغراض عسكرية تقدمها دول أجنبية إلى أوكرانيا.

وتأتي الضربات في إطار استمرار العمليات العسكرية الروسية ضد المنشآت التي تعتبرها موسكو جزءًا من منظومة الإمداد والدعم العسكري للقوات الأوكرانية.