رفعت فياض: عودة الطلاب للمدارس قلصت وقت الدروس الخصوصية والسناتر بنسبة 50%

أكد رفعت فياض، المتخصص في ملف التعليم، أن ملف المعلم يجب أن يحظى بأولوية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية إعداد المعلم وتأهيله بالشكل الذي يمكنه من أداء دوره بكفاءة، إلى جانب توفير الأعداد الكافية من المعلمين داخل المدارس لتلبية احتياجات المنظومة التعليمية.

وأوضح رفعت فياض، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن دور المعلم لا ينبغي أن يتوقف عند حدود شرح المناهج وتلقين المعلومات للطلاب؛ وإنما يجب أن يمتد إلى بناء وعيهم وثقافتهم وتوسيع مداركهم، وربط ما يتعلمونه بما يدور حولهم من أحداث وقضايا واقعية.

وأشار الكاتب الصحفي المتخصص في ملف التعليم إلى أن المعلم يمكن أن يكون عنصرًا مؤثرًا في تشكيل شخصية الطالب، من خلال تعريفه بالقضايا الاقتصادية والمجتمعية المختلفة، وتنمية قدرته على الفهم والتحليل والتفاعل مع المتغيرات المحيطة به، وليس مجرد نقل المعلومات الدراسية.



%50 تراجعًا في وقت الدروس الخصوصية



وكشف رفعت فياض أن جهود إعادة الطلاب إلى المدارس خلال العامين الماضيين أسهمت في تقليص الوقت المتاح أمام الطلاب للدروس الخصوصية بنحو 50%، موضحًا أن انتظام الطالب داخل المدرسة لساعات أطول كان له تأثير مباشر على الوقت الذي كان يقضيه سابقًا في السناتر ومجموعات الدروس الخصوصية.

ولفت إلى أن بقاء الطلاب داخل المدارس حتى الساعة الثانية أو الثالثة ظهرًا أدى إلى تقليص جزء كبير من الوقت الذي كان متاحًا أمامهم للذهاب إلى مراكز الدروس الخصوصية، معتبرًا أن انتظام الدراسة داخل المدرسة يمثل أحد العوامل المهمة في الحد من الاعتماد المتزايد على السناتر.



مواجهة السناتر مسؤولية مجتمعية



وشدد فياض على أن مواجهة ظاهرة السناتر والدروس الخصوصية لا يمكن أن تكون مسؤولية وزارة التربية والتعليم وحدها، وإنما تحتاج إلى مشاركة جميع أطراف المجتمع، مؤكدًا أن التعامل مع الظاهرة يتطلب تكاتف الأسرة والمدرسة والمجتمع والدولة للوصول إلى حلول أكثر فاعلية واستدامة.

وأكد أن تطوير منظومة التعليم لا يرتبط فقط بالمناهج أو الامتحانات، وإنما يبدأ من المعلم والمدرسة والطالب، مع ضرورة توفير بيئة تعليمية تجعل المدرسة المكان الأساسي الذي يحصل فيه الطالب على المعرفة والتوجيه وبناء الشخصية.



إعادة الدور الحقيقي للمدرسة

واختتم رفعت فياض بالتأكيد على أن استكمال جهود إصلاح التعليم يتطلب استمرار العمل على إعادة الدور الحقيقي للمدرسة، وتعزيز مكانة المعلم، وتقليل اعتماد الطلاب على مصادر التعليم خارج المدرسة، بما يساهم في بناء منظومة تعليمية أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق أهدافها.