صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يكشف رقمًا صادمًا لـ زيزو مع الأهلي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام وصفها باللافتة لأحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء، مشيرًا إلى تراجع معدله التهديفي مع الفريق في مختلف البطولات.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «صدق أو لا تصدق.. زيزو منذ انضمامه للأهلي منذ عام و3 أشهر، 15 شهرًا، 450 يومًا، بخلاف ركلات الجزاء، لم يسجل سوى هدفين فقط لا غير بقميص الأهلي في كل البطولات المحلية والقارية».

وأوضح أن هدفي زيزو جاءا خلال ثاني مباريات الأهلي في بداية الموسم الماضي، بعد انضمامه إلى الفريق، وكانا في شباك فاركو، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية، وذلك خلال المباراة التي أقيمت يوم 15 أغسطس.

وأضاف: «منذ ذلك التاريخ فشل زيزو في تسجيل أي هدف آخر مع الأهلي على مدار عام وشهر، 13 شهرًا، 390 يومًا بالتمام والكمال».

وأشار خالد طلعت إلى استمرار غياب زيزو عن التسجيل مع الأهلي لفترة طويلة، قائلًا: «صام زيزو عن التهديف مع الأهلي على مدار 31 مباراة متتالية طوال 2200 دقيقة لعب متتالية».

وتسلط هذه الأرقام الضوء على معدل زيزو التهديفي مع الأهلي، خاصة في ظل الانتظار الجماهيري لعودة اللاعب إلى التسجيل وصناعة الفارق مع الفريق خلال منافسات الموسم الحالي.