اكتشاف دواء جديد لعلاج سرطان الكبد فى روسيا .. تفاصيل

أعلنت روسيا عن اكتشاف علاج جديد للقضاء على سرطان الكبد فى مراكزها البحثية.

كشف دكتور يوري زوبوف، رئيس الهيئة الفيدرالية للملكية الفكرية، أن علماء مركز البحوث الطبية في مجال الأشعة التابع لوزارة الصحة الروسية تمكنوا من ابتكار دواء جديد لعلاج سرطان الكبد.



وووفقا لـ “ روسيا اليوم ” فقد تم الكشف عن هذا الدواء الجديد فى لقاء عقده اليوم مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، حيث تحدث بروفيسور زوبوف عن أهم الابتكارات والاختراعات في مجالَي الطب والصيدلة المقدمة للهيئة الفيدرالية للملكية الفكرية "روس باتنت" للتسجيل والاعتماد وكان من بينها دواء لعلاج سرطان الكبد.

وكشف زوبوف أن العلماء تمكنوا من اختراع مستحضر صيدلي إشعاعي قادر على علاج سرطان الكبد وبالرغم من توفر أدوية مشابهة حاليا في سوق الأدوية العالمية إلا أن استخدامها في روسيا لا يزال محدودا بسبب ارتفاع تكلفتها وقصر مدة صلاحيتها، إذ يبلغ عمر النصف لنظير الإيتريوم-90 نحو 64.1 ساعة.

ودفع ذلك العلماء الروس إلى تطوير "دواء نووي" خاص بهم يستهدف الخلايا الخبيثة. ويتكون المستحضر من كُريات دقيقة من بروتين مصل الدم "ألبومين" مرتبطة بنظير الإيتريوم-90، وتُحتجز هذه الكُريات داخل شبكة الأوعية الدموية للأورام، حيث تدمر الخلايا السرطانية من خلال الإشعاع.

وتحدثت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، في مقابلة مع ريك سانشيز، مقدم برامج على قناة RT، إلى مدى قرب تطوير لقاح مضاد للأورام يمكن أن يساهم في تحقيق الشفاء التام من السرطان.