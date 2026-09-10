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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد علاء يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته ومشاركته في مسلسل بنت وداد

الفنان محمد علاء
الفنان محمد علاء
أوركيد سامي

كشف الفنان محمد علاء، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» الإخباري، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «بنت وداد»، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة مختلفة بالنسبة له، ويحمل العديد من المفاجآت التي ستتضح للجمهور مع تطور الأحداث.

وقال محمد علاء إنه يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية طيار، موضحًا أن الدور يقدمه في إطار مختلف، ويشهد عددًا من التطورات والمواقف التي تضيف إلى الشخصية وتمنحها مساحة درامية مميزة ضمن أحداث العمل.

محمد علاء: «بنت وداد» عمل مختلف

وأعرب محمد علاء عن سعادته بالمشاركة في مسلسل «بنت وداد»، مشيرًا إلى أن العمل يحمل طابعًا مختلفًا، سواء على مستوى القصة أو الشخصيات، وهو ما شجعه على خوض التجربة.

وأضاف أن المسلسل يتضمن العديد من المفاجآت خلال حلقاته، لافتًا إلى أن طبيعة الأحداث تجعل الجمهور أمام تطورات متتابعة، خاصة أن العمل مكون من 10 حلقات فقط، وهو ما يمنح القصة إيقاعًا سريعًا ويجعل الأحداث أكثر تكثيفًا.

أول تعاون بين محمد علاء وهنا الزاهد

وتحدث محمد علاء عن تعاونه مع الفنانة هنا الزاهد، مؤكدًا سعادته بالعمل معها للمرة الأولى، إلى جانب سعادته بالتعاون مع جميع أفراد فريق المسلسل.

وأشار إلى أن أجواء التصوير تجمع بين حالة من التعاون والانسجام بين فريق العمل، معربًا عن أمنياته بأن ينال المسلسل إعجاب الجمهور عند عرضه، خاصة في ظل اختلاف الفكرة وتنوع الشخصيات والأحداث.

تفاصيل مسلسل «بنت وداد»

وتدور أحداث مسلسل «بنت وداد» في 10 حلقات، ويجمع العمل عددًا من النجوم، من بينهم هنا الزاهد، سوسن بدر، محمد عبد العظيم، بسنت شوقي، ومحمد علاء، إلى جانب عدد كبير  من الفنانين المشاركين في العمل.

المسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج محمد بكير

الفنان محمد علاء اخبار الفن نجوم الفن

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