مصر للطيران: نطمح لزيادة حجم أسطول الشركة ليصل إلى 200 طائرة بحلول 2035

أكد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تعرض الشعار القديم لشركة مصر للطيران على إحدى الطائرات الخاصة بها داخل معرض العلمين للطيران والفضاء .

وأضاف أحمد عادل خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم في ببرنامج « البعد الرابع»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، :" نحتفل بمرور 95 عاما على تأسيس مصر للطيران كسابع أقدم شركة عالميا".



وتابع أحمد عادل :" نعرض 4 طائرات تابعة لمصر للطيران داخل معرض العلمين للطيران والفضاء ولدينا خطة لتجديد 19 طائرة من الداخل ".

وأكمل احمد عادل :" نطمح لزيادة حجم أسطول مصر للطيران ليصل إلى 200 طائرة بحلول 2035".

ولفت احمد عادل :" استلمنا 4 طائرات بوينج 737 ماكس وسنستكمل استلام 8 طائرات بنهاية العام".