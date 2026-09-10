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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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متى ينكسر حر الصيف؟.. موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس رسمياً

موعد انخفاض درجات الحرارة
موعد انخفاض درجات الحرارة
خالد يوسف

​مع استمرار درجات الحرارة القياسية التي أرهقت ملايين المصريين خلال الأيام الأخيرة، بات السؤال الأكثر إلحاحاً على محركات البحث وفي الشارع المصري متى تنكسر الموجة الحارة؟، ومع ترقب الجميع لنسيم الخريف وانخفاض درجات الحرارة، تتزايد التساؤلات حول الموعد الرسمي لتحسن الأحوال الجوية واستقرار الطقس؛ لوداع الأجواء الحارقة واستقبال أيقونة الفصول الألطف التي تحمل معها الانفراجة المنتظرة للمواطنين في كافة المحافظات.

انخفاض في درجات الحرارة اليوم الخميس

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من مساء الخميس، تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من مناطق معتدلة، بالتزامن مع سيطرة المرتفع الأزوري أو مرتفع العروض الوسطى، وهو ما يساعد على تحسن الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى نحو 34 درجة مئوية، مع تحسن ملحوظ في الطقس على أغلب الأنحاء.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الخميس، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم

شبورة مائية

أوضحت الهيئة، أن هناك شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

نشاط الرياح

وأشارت الهيئة إلى نشاط الرياح أحياناً بسرعة تتراوح من (30 إلى 35 كم/س) على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء مساء على بعض المناطق المكشوفة.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

وتوجد فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة، مع فرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

موعد تحسن الطقس وانخفاض الحرارة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن تدريجي في حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بداية من مساء اليوم الخميس، بعد استمرار الأجواء الحارة وارتفاع نسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية.

وقال القياتي خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، إن البلاد شهدت استمرارًا للارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، مع زيادة نسب الرطوبة، قبل أن تبدأ مصادر الكتل الهوائية في التغير اعتبارًا من اليوم، بما يؤدي إلى تحسن الأجواء وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وأوضح عضو المركز الإعلامي للأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة سجلت خلال الأيام الماضية نحو 36 و37 درجة مئوية في الظل، بينما أدى ارتفاع الرطوبة إلى زيادة الإحساس بالحرارة لتصل إلى نحو 38 و39 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة الكبرى: العظمى 34، المحسوسة 36

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29، المحسوسة 32

- شمال الصعيد: العظمى 36، المحسوسة 38

- الوجه البحري: العظمى 33، المحسوسة 35

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31، المحسوسة 35

- جنوب الصعيد: العظمى 42، المحسوسة 43

متى ينكسر حر الصيف موعد انخفاض درجات الحرارة تحسن الطقس رسمياً تحسن الأحوال الجوية وداع الأجواء الحارقة

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