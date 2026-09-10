عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 10-9-2026، مقابل الجنيه، في جميع البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026.

أسعار الدولار اليوم

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار 51.30 جنيه للبيع و51.20 جنيه للشراء وذلك اي مصرف أبوظبي الإسلامي.



سعر صرف الدولار

سجل بنك الإسكندرية الدولار عند 51.17 جنيه للشراء و51.27 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في الأهلي الكويتي 51.16 جنيه للشراء و51.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه



وسجل الدولار في كل من بنك SAIB والكويت الوطني وبنك نكست نحو 51.15 جنيه للشراء، مقابل 51.25 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني وبنك نكست، و51.26 جنيه للبيع في بنك SAIB.

سعر الدولار أمام الجنيه



كما بلغ سعر الدولار 51.14 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع في بنوك :'البنك الأهلي المصري، وأبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، والتعمير والإسكان، والمصرف العربي الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والتنمية الصناعية، وقناة السويس".

سعر الدولار الان



وفي كريدي أجريكول سجل الدولار 51.12 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك البركة 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع.



و سجل الدولار 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، و50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع في أبوظبي التجاري، بينما بلغ في ميد بنك 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.