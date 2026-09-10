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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 5 أشخاص وفقدان 87 إثر حريق في عبارة بالفلبين

مقتل 5 أشخاص وفقدان 87 إثر حريق في عبارة بالفلبين
مقتل 5 أشخاص وفقدان 87 إثر حريق في عبارة بالفلبين
القسم الخارجي

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما لا يزال 87 آخرون في عداد المفقودين، إثر اندلاع حريق في عبارة ركاب قبالة سواحل جزيرة بالاوان غربي الفلبين، وفقًا لما أعلنته خفر السواحل الفلبيني، اليوم الخميس.

واندلع الحريق مساء الأربعاء على متن العبارة «إم في جون أستر» (MV June Aster)، بينما كانت في طريقها من العاصمة مانيلا إلى مدينة كورون السياحية في بالاوان، حيث اشتعلت النيران بالعبارة على مسافة نحو 2.2 كيلومتر من الساحل.

وأفادت السلطات بأن العبارة كانت تقل 134 شخصًا، بينهم 117 راكبًا و17 من أفراد الطاقم، فيما تمكنت فرق الإنقاذ حتى الآن من إنقاذ 42 شخصًا، بينهم 38 راكبًا و4 من أفراد الطاقم، بينما جرى انتشال جثامين 5 أشخاص.

وأكدت المتحدثة باسم خفر السواحل الفلبيني، كومودور نعومي كاياباي، أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن حصيلة المفقودين قد تتغير مع تقدم عمليات حصر الركاب والعثور على ناجين آخرين.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها السلطات العبارة وقد التهمتها النيران، بينما شاركت قوارب صغيرة وصيادون متطوعون في مساعدة الناجين ونقلهم إلى مناطق آمنة، في ظل صعوبات واجهت عمليات الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج والتيارات البحرية.

ولم تتضح حتى الآن أسباب اندلاع الحريق، فيما بدأت السلطات تحقيقًا للوقوف على ملابساته، مع بحث احتمال وجود مخالفات تتعلق بإجراءات السلامة، من بينها مدى التزام العبارة بقواعد الإبحار وتوفير سترات النجاة للركاب.

وتواصل فرق خفر السواحل والأجهزة المعنية عمليات البحث عن المفقودين، بينما حذرت السلطات من أن أعداد الضحايا والمفقودين قابلة للتغير مع استمرار عمليات الإنقاذ والتحقق من بيانات الركاب.

قبالة سواحل جزيرة بالاوان الفلبين خفر السواحل الفلبيني العاصمة مانيلا مدينة كورون

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