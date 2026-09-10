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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يواجه أهلي بنغازي الليبي وديًا استعدادًا للدوري

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره أهلي بني غازي الليبي، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، استعدادًا لاستكمال مشوار الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يلتقي أهلي بني غازي على ملعب التتش

وأوضح المصدر أن الأهلي يواجه أهلي بني غازي في تمام الساعة السادسة مساء غد الخميس، على ملعب مختار التتش بمقر النادي، في مباراة يسعى خلالها الجهاز الفني لتحقيق أكبر استفادة فنية من المواجهة.

وتأتي المباراة الودية ضمن خطة الحسين عموتة لتجهيز جميع عناصر الفريق، خاصة اللاعبين الذين لا يحصلون على فرصة المشاركة بصورة أساسية خلال المباريات الرسمية.

عموتة يواصل تجهيز البدلاء

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني للأهلي يعتمد على خوض مباراة ودية عقب كل مواجهة رسمية للفريق، بهدف الحفاظ على جاهزية اللاعبين البدلاء ومنحهم فرصة المشاركة والحصول على حساسية المباريات.

ويحرص الجهاز الفني على متابعة جميع عناصر القائمة خلال الفترة الحالية، في ظل ضغط المباريات ورغبة عموتة في امتلاك أكثر من بديل جاهز للمشاركة في أي وقت، سواء بسبب الإصابات أو الإيقافات أو القرارات الفنية.

الأهلي خاض مباراتين وديتين

وكان الأهلي قد خاض مباراتين وديتين منذ بداية الموسم الحالي، حيث جاءت المواجهة الأولى أمام فريق دلفي، وحقق خلالها الفريق الأحمر الفوز بهدفين مقابل هدف.

أما المباراة الودية الثانية، فكانت أمام فريق تيم إف سي، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن سياسة الجهاز الفني لمنح الفرصة للاعبين الذين لا يشاركون بصفة مستمرة في المباريات الرسمية.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تقام المباراة يوم 15 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال الفترة الحالية في رفع جاهزية جميع اللاعبين، قبل العودة إلى المنافسات الرسمية، مع التركيز على تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.

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