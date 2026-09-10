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جامعة العاصمة تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة العاصمة تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

تستعد جامعة العاصمة، اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026، لاستقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر للجامعات والمعاهد المصرية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبإشراف عام اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وتأتي استضافة الشعلة في إطار الاستعدادات لانطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر، الذي تستضيفه جامعة المنيا خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2026، تحت شعار «من قلب الصعيد.. نبدع».

ومن المقرر أن تصل الشعلة إلى جامعة العاصمة ضمن جولتها بين الجامعات المصرية، برفقة وفد من جامعة المنيا، حيث تنظم الجامعة مراسم خاصة لاستقبالها من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بقيادة الأستاذة نشوة علي، مدير عام الإدارة، والدكتور محمود رشاد، مسؤول اتصال الجامعة بأسبوع شباب الجامعات الرابع عشر بجامعة المنيا.

ويبدأ خط سير الشعلة من البوابة الرئيسية لجامعة العاصمة وصولًا إلى مبنى رئاسة الجامعة، بحضور قيادات الجامعة، احتفالًا بوصول الشعلة ومشاركتها في رحلتها بين الجامعات المصرية.

ويشارك في تنظيم فعاليات الاستقبال طلاب أسرة «من أجل مصر»، تحت ريادة الأستاذ الدكتور محمد حلمي، وبإشراف الأستاذ محمد سامي، مسؤول الأسرة، إلى جانب عدد من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، بما يعكس حرص الجامعة على تعزيز مشاركة الطلاب في مختلف الفعاليات والأنشطة الجامعية.

ويتضمن برنامج الزيارة جولة للوفد المرافق للشعلة داخل جامعة العاصمة، إلى جانب زيارة جامعة حلوان الأهلية ومشروع إنشاء المجمع الطبي لجامعة العاصمة، الذي يمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية في منطقة جنوب القاهرة، من خلال توفير خدمات طبية في مختلف التخصصات، وذلك في إطار البرنامج المصاحب لجولة الشعلة بين الجامعات المصرية.

وتؤكد جامعة العاصمة من خلال استضافتها لشعلة أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر دعمها المستمر للأنشطة الطلابية، وحرصها على تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين الجامعات المصرية، وترسيخ قيم الانتماء والتنافس الشريف بين الطلاب، وإبراز ما يتمتع به شباب الجامعات من طاقات وإبداعات وقدرات متميزة في مختلف المجالات، استعدادًا للمشاركة الفاعلة في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر.

جامعة العاصمة شعلة أسبوع شعلة أسبوع شباب الجامعات المعاهد المصرية

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