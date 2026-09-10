بملابس كلاسيك.. يارا نعوم تخطف الأنظار في عيد ميلاد ابنتها

حرصت يارا نعوم زوجة لاعب كورة القدم عماد متعب، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة لها برفقة أسرتها خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها تمارا.

تفاصيل إطلالة يارا نعوم..

وظهرت يارا بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية ملابس كلاسيك باللون الابيض.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.



