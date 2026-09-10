حرب الأسعار تضرب سوق السيارات الصيني.. المبيعات تهبط 24% والصادرات تقفز

شهد سوق السيارات الصيني تراجع جديد خلال أغسطس الماضي، في مؤشر على استمرار الضغوط التي تواجه أكبر سوق سيارات في العالم، بالتزامن مع احتدام المنافسة السعرية وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي المحلي.

وبحسب بيانات رابطة سيارات الركاب الصينية، انخفضت مبيعات التجزئة خلال الشهر بنسبة 24% لتصل إلى نحو 1.54 مليون سيارة، فيما واصلت السوق التأثر بالتحديات الاقتصادية وضعف الطلب على السلع مرتفعة القيمة.

وأشارت تقارير إلى أن أزمة قطاع العقارات الصينية لا تزال تلقي بظلالها على إنفاق المستهلكين، ما يجعل شراء السيارات الجديدة قرار أكثر صعوبة بالنسبة لعدد من الأسر.

وفي مواجهة ضعف السوق المحلية، بدأت شركات السيارات الصينية في التركيز بصورة أكبر على الأسواق الخارجية، حيث ارتفعت صادرات السيارات خلال أغسطس بنسبة 78% لتصل إلى نحو 888 ألف مركبة.

وبذلك أصبحت المبيعات الخارجية تمثل حوالي 38% من إجمالي مبيعات شركات السيارات الصينية، مقارنة بنحو 20% فقط قبل عام، في تحول يعكس أهمية الأسواق العالمية بالنسبة للمصنعين الصينيين.

وتستفيد الشركات الكبرى من توسعها الدولي لتعويض ضعف الطلب المحلي، خصوصا في أوروبا وأمريكا الجنوبية، بينما تواجه الشركات التي تعتمد بصورة أساسية على السوق الصينية تحديات أكبر.

وفي هذا السياق، رفعت بي واي دي هدف مبيعاتها الخارجية خلال العام إلى ما يصل إلى مليوني سيارة، مقابل 1.5 مليون سيارة في تقديرات سابقة.

وأظهرت بيانات الرابطة أن بي واي دي كانت أكبر مصدر لمركبات الطاقة الجديدة من الصين خلال أغسطس، بعدما تجاوزت صادراتها الخارجية 184 ألف سيارة.

كما واصلت تسلا الاعتماد على مصنعها في شنغهاي كمركز رئيسي للتصدير، إذ شحنت نحو 86 ألف سيارة كهربائية خلال الفترة محل البيانات، تم توجيه حوالي 36 ألفا منها إلى الأسواق الخارجية.