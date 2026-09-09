مواصفات دفسك اي 5 اتوماتيك 2027 الجديدة

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

دفسك اي 5 موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: دفسك اي 5 موديل 2027 ، وتنتمي اي 5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد دفسك اي 5 موديل 2027

دفسك اي 5 موديل 2027

تأتي سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 في سوق السيارات بطول 4760 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1710 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2785 مم .

محرك دفسك اي 5 موديل 2027

دفسك اي 5 موديل 2027

تحصل سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 175 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 17.5 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي بالبطارية 87 كم، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات دفسك اي 5 موديل 2027

دفسك اي 5 موديل 2027

زودت سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB .

دفسك اي 5 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 بها، بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر دفسك اي 5 موديل 2027

دفسك اي 5 موديل 2027

تباع سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 294 ألف جنيه .