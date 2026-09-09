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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: تأخر فترة الإعداد أثر على اللاعبين .. والتفاوت البدني أمر طبيعي

الزمالك
الزمالك
علا محمد

تحدّث الناقد الرياضي فتحي سند عن تأثير تأخر فترة الإعداد على لاعبي الزمالك، موضحًا أن انعكاس ذلك على الحالة البدنية يختلف من لاعب إلى آخر وفقًا لعدة عوامل، من بينها القدرات الفردية والتكوين البدني وكفاءة الجهاز العصبي.

وقال فتحي سند، خلال ظهوره على قناة أون سبورت، إن تأخر فترة الإعداد لا يؤثر على جميع اللاعبين بنفس الدرجة، مشيرًا إلى أن هناك عناصر استطاعت الظهور بصورة بدنية جيدة رغم الظروف التي مر بها الفريق خلال فترة التحضير للموسم.

وأوضح «سند» أن بعض لاعبي الزمالك ظهروا بحالة بدنية مميزة، وعلى رأسهم عمر جابر وحسام أشرف والمهدي سليمان ومحمود حمدي الونش، مؤكدًا أن مستوى هؤلاء اللاعبين يعكس قدرتهم على التعامل بشكل جيد مع ظروف الإعداد.

وأضاف أن التأثر البدني ظهر بشكل أوضح على عدد آخر من اللاعبين، وهو أمر وصفه بالطبيعي، في ظل الاختلاف بين اللاعبين من حيث القدرات البدنية والفردية، فضلًا عن التكوين الجسماني وكفاءة الجهاز العصبي.

وأكد الناقد الرياضي أن تقييم الحالة البدنية للاعبين يجب ألا يكون بصورة جماعية، لأن الاستجابة لفترة الإعداد تختلف من لاعب لآخر، وهو ما يفسر التباين في المستويات البدنية التي ظهر عليها لاعبو الزمالك خلال المباريات.

واختتم فتحي سند حديثه بالتأكيد على أن تفاوت الحالة البدنية بين اللاعبين في ظل تأخر فترة الإعداد أمر طبيعي، مشددًا على أهمية منح الجهاز الفني واللاعبين الوقت الكافي للوصول إلى أفضل جاهزية بدنية وفنية خلال الفترة المقبلة.

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