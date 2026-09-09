كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟

كشف محمد صلاح، المدير الفني لفريق تيم إف سي، عن ملاحظاته بشأن أداء عدد من لاعبي الأهلي خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مشيدًا في الوقت نفسه بتألق محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وقال محمد صلاح، خلال تصريحاته عبر برنامج «نمبر وان»: «إمام عاشور في المباراة الودية أمام تيم إف سي كان بيلعب على الواقف، وشعرت إنه غير جاهز».

وأضاف: «كان متألق في المباراة محمد مجدي أفشة وحسين الشحات، حسين لاعب مقلق، وكل الهجمات كان هو اللي بيعملها، وعامل ثنائية قوية مع أفشة».

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام المقاولون العرب، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة انطلاقته القوية في البطولة، بينما يأمل ذئاب الجبل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

وتنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتُنقل عبر قناة ON Sport 1 HD.

ويدخل الأهلي المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع بيراميدز المتصدر، مع أفضلية الأخير بفارق الأهداف.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات، بعدما تغلب على إنبي بنتيجة 3-2، ثم فاز على زد بهدفين دون رد، قبل أن يتخطى سموحة بهدف نظيف.

ويأمل الفريق الأحمر في مواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على تواجده في مقدمة جدول الترتيب، في ظل المنافسة القوية على صدارة الدوري المصري الممتاز.