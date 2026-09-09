تداول 19 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 11 سفينة اليوم / الأربعاء /، بينما غادرته 8 آخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة إلى 28 سفينة، بالتزامن مع تسجيل 5134 حركة دخول وخروج للشاحنات .

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26 ألفاً و275 طناً، تشمل: 9144 طن يوريا، و5000 طن علف بنجر، و3013 طن مولاس، و2700 طن أسمنت معبأ، و2331 طن جبس معبأ، و2000 طن أسمنت أبيض معبأ، و250 طن ملح، و1837 طن بضائع متنوعة.

وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 37 ألفاً و30 طناً، تشمل: 25 ألفاً و23 طن ذرة، و5033 طن حديد، و4396 طن خردة، و1864 طن أبلاكاش، و537 طن خشب زان، و177 طن بضائع متنوعة.

وفيما يتعلق بحركة الحاويات، أشار البيان إلى أن الصادر بلغ 666 حاوية مكافئة، والوارد 200 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد حاويات الترانزيت 1118 حاوية مكافئة، لافتاً إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال بمخازن القطاع الخاص وصل إلى 26 ألفاً و686 طناً.