إصابة 12 شخصا في انقلاب «ميكروباص» بحادث بقرية اللوقا بساحل سليم في أسيوط

أصيب 12 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بحادث في قرية اللوقا مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء حازم زين، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بمركز ساحل سليم ووجود مصابين تنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات وإصابات خطيرة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان الحادث، حيث تبين انقلاب سيارة ميكروباص كانت في طريقها بمركز ساحل سليم، وإصابة 12 شخصا جارى حصر أسماؤهم.

تم تحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين لمستشفى المركزي لتلقي العلاج وإزالة آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.