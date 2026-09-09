محافظ أسيوط: 30 إزالة جديدة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والتعامل الفوري والحاسم مع مختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات وفرض سيادة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكبرة أسفرت عن إزالة 30 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، تضمنت إزالة حالة تعدي على أملاك دولة تابعة لهيئة الطرق، إلى جانب إزالة 3 حالات تعدي بمباني ضمن المتغيرات المكانية بإجمالي مساحة 270 متر مربع، و9 حالات بمساحة قيراطين، فضلًا عن إزالة 7 حالات تعدي في المهد بإجمالي مساحة 906 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 10 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة بلغت 6 قراريط و8 أسهم.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن أعمال الإزالة تأتي في إطار المتابعة المستمرة ورصد أي تعديات أو مخالفات والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها، مؤكدًا ضرورة استمرار المرور الميداني على مختلف المناطق، خاصة الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع متابعة المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لمنع عودتها مرة أخرى، والحفاظ على مقدرات الدولة والثروة الزراعية.

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومواصلة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وجهات الولاية المعنية، لتحقيق المستهدف من أعمال الموجة الـ30 للإزالات، والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتعدي أو البناء المخالف، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار العمل الميداني والرقابة الفعالة.

ودعا اللواء محمد علوان المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأعمال البناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها من خلال الخط الساخن 114، أو غرفة العمليات المركزية على الرقمين (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.