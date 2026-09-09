ياسر وهاني.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل موقعة المقاولون

أكد الناقد الرياضي إسلام فؤاد ، أن المنافسة على لقب الدوري الممتاز لا تزال مفتوحة، رغم تصدر الزمالك جدول الترتيب بعد مرور ثلاث جولات، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي، وفقًا لرؤيته، يبقى الأقرب للتتويج بالبطولة هذا الموسم، في ظل التدعيمات التي أبرمها الفريق واستعداداته للمنافسة.

وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الزمالك يواجه عددًا من الصعوبات الفنية والإدارية، بينما لم يقدم المدير الفني للنادي الأهلي عموتة، حتى الآن، الأداء الذي يقنع جماهير الفريق، رغم تحقيقه العلامة الكاملة في بداية المسابقة.

وأضاف: «نادي الزمالك بيواجه صعوبات كتيرة، وعنده أزمات، والنجم الأوحد اللي كان متوهج في الفريق خوان بيزيرا، والأزمة بتاعته واقترابه بشكل كبير من الدوري الإماراتي، مأثرة بشكل كبير جدًا على أداء الزمالك».

وأوضح: «في معلومات بتقول إنه بيقترب بنسبة كبيرة للدوري الإماراتي، خوان بيزيرا له تأثير كبير مع نادي الزمالك، غير إن النادي ما دعمش بصفقات».

وأضاف فؤاد: «نادي الزمالك زي ما إحنا بنشوف، بيكسب ومتصدر الدوري دلوقتي في الجولة الرابعة بـ10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الأهلي وبيراميدز، والاتنين داخلين بحماس شديد إنهم في منافسة الدوري».

وأضاف: «النادي الأهلي طمعان بشكل أكبر إنه يكسب الدوري السنة دي، بعد الخسارة طبعًا بتاعة الدوري السنة اللي فاتت».

وأشار إلى أن تدعيم الأهلي بصفقات جديدة يساعد الفريق على معالجة مشكلات الدفاع، قائلا: «النادي الأهلي دعم بتدعيمات كبيرة جدًا، وشفنا التدعيمات اللي جابها، كلها لاعيبة قوية».

وتابع: «ناس كتير بتقول إن ياسر إبراهيم مش هيجدد للنادي الأهلي، لكن المعلومة اللي عندي إن ياسر إبراهيم شبه جدد للنادي الأهلي حتى 2029».

وكشف عن تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي، قائلا: «محمد هاني ابن من أبناء النادي الأهلي، وقائد للفرقة، ومحمد هاني عايز تجديد، وحابب النادي الأهلي، وما فيش لاعب بيتشرط على النادي الأهلي من أبنائه».

وأوضح: «المعلومة اللي عندي إنه حصل اتفاق بين محمد هاني وبين إدارة النادي الأهلي على تجديد عقده حتى 2030».

وتابع: «محمد هاني قريب جدا هنسمع تجديده هو وياسر إبراهيم للنادي الأهلي، ياسر إبراهيم سنتين ومحمد هاني 3 سنين، بحيث إن محمد هاني هيجدد للنادي الأهلي حتى 2030 وياسر إبراهيم حتى 2029».