بعد سقوط رابط النتيجة|الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم:عايزين كشوف الناجحين

أصيب المتقدمون لـ مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة بحالة من الغضب الشديد بعد سقوط رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم بعد دقائق من إعلان وزارة التربية والتعليم عنه نتيجة لكثرة الضغط .

ويطالب الآن المتقدمون لـ مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة ، وزارة التربية والتعليم ، بنشر كشوف نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم في شكل صور ، بدلا من الإعتماد على رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم الذي لا يتحمل كثافة الدخول عليه من جميع المحافظات .

وتشهد الآن الصفحة الرسمية للإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم على فيس بوك ، سيل من التعليقات الغاضبة ، حيث قالت اسراء الغول : حرام والله قلبنا هيقف واحنا لسه مطمناش كان كشوفات افضل ن وقال محمود عبد القادر : نزلوا كشوفات افضل ، وقالت شيماء زايد : اللينك جاري التحديث واحنا جاري الانهيار ، وقالت أميرة عبد العظيم : الكشوفات اسرع علشان الناس تطمئن ، وقالت مي نبيل : قصرتوا عمرنا من الانتظار والله ، وقالت نورا السبكي : هيجرالنا حاجه قبل ما اللينك يفتح ، وقال أحمد توفيق : نزلوها كشوفات احسن لان اللينك برده هيقع ، وقال أحمد وصفي : ياريت تنزل الكشوف اللينك مش هيستحمل

تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

وتعرض رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم لعطل مفاجئ نتيجة لإرتفاع كثافة الدخول عليه من المستعلمين عن النتيجة

وقالت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك : الزملاء الأعزاء جاري تحديث رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم ، حتى يتمكن الجميع من الدخول نظرا للضغط الشديد للدخول في وقت واحد

وكان قد تم منذ قليل الاعلان عن ظهور نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم ، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام الآن عن النتيجة باتِّباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

https://d0dbo264.caspio.com/dp/9665f0006bbeffc9535649258727

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نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم ..التعليم تعلن إتاحة التظلمات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه أنه بعد إعلان نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم ، سيتاح للذين لم يحالفهم الحظ عمل تظلم بعد النتيجة، وردا على سؤال “هل يعين معلمي المرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم إعدادي أم ثانوي؟”، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: التعيين على المرحلة الابتدائية



وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، التابعة للإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل لجنة متخصصة دائمة الانعقاد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام الوزارة، في خطوة رائدة تُعد الأولى من نوعها، للرد على جميع الاستفسارات والمشكلات الواردة من المعلمين عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code) الرسمي، بما يسهم في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، ومواجهة أي محاولات لتضليل الرأي العام، من خلال الردود الرسمية المعتمدة.

تقدير المعلمين واحترام رسالتهم

ويأتي ذلك تأكيدًا لحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقدير المعلمين واحترام رسالتهم، وضمان وصول المعلومة الدقيقة إليهم من مصدرها الرسمي، مع بحث استفساراتهم ومشكلاتهم والتعامل معها بكل جدية وسرعة.

وتهيب الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمعلمين عدم الانسياق وراء أي معلومات صادرة عن مصادر غير رسمية، والاعتماد على القنوات الرسمية فقط للتحقق من المعلومات.

كما تدعو الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين إلى تسجيل استفساراتهم ومشكلاتهم من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code) الرسمي، بما يضمن سريتها ووصولها إلى الجهة المختصة، بالموقع الرسمي للإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين للحفاظ على سرية البيانات وتأمينها.