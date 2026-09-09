قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عربي من تداعيات التصعيد الحوثي على أمن المملكة العربية السعودية والمنطقة
خلال معرض العلمين .. وزير الطيران يتفقد فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .. صور
هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال بعد تكفّل شيخ الأزهر بعلاجه وإنقاذه من التشرّد | خاص
القوات الحكومية اليمنية تتصدّى لهجوم حوثي وتستعيد مواقع في الضالع والبيضاء والحديدة
بعد سقوط رابط النتيجة|الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم:عايزين كشوف الناجحين
«محدش يجرّب مصر» .. نشأت الديهي يُوجّه تحذيرًا شديد اللهجة لإثيوبيا
شريف عامر: وزارة التعليم لم تتخذ إجراءات ضد مديرة مدرسة كفر الجزار.. ومديرة المدرسة تؤكد: إصلاح جميع الأعطال
رئيس البنك الأهلي يكشف تطورات حالة أيمن الرمادي الصحية وموقفه من مباراة سيراميكا كليوباترا | فيديو
«النصيحة على الملأ فضيحة».. نشأت الديهي يهاجم محافظ القليوبية بسبب مديري المدارس
هل قراءة القرآن لمن يلبس الحذاء حرام؟.. الإفتاء توضح بـ 6 أمور
قبل مواجهة المقاولون .. أحمد حسن يكشف موقف كريم فؤاد وطاهر وإمام عاشور
مدرب سيراميكا كليوباترا يكشف سبب تحسّن أداء فريقه أمام سموحة في الشوط الثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد سقوط رابط النتيجة|الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم:عايزين كشوف الناجحين

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
ياسمين بدوي

أصيب المتقدمون لـ مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة بحالة من الغضب الشديد بعد سقوط رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم بعد دقائق من إعلان وزارة التربية والتعليم عنه نتيجة لكثرة الضغط .

ويطالب الآن المتقدمون لـ مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة ، وزارة التربية والتعليم ، بنشر كشوف نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم  في شكل صور ، بدلا من الإعتماد على رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم الذي لا يتحمل كثافة الدخول عليه من جميع المحافظات .

وتشهد الآن الصفحة الرسمية للإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم على فيس بوك ، سيل من التعليقات الغاضبة ، حيث قالت اسراء الغول : حرام والله قلبنا هيقف واحنا لسه مطمناش كان كشوفات افضل ن وقال محمود عبد القادر : نزلوا كشوفات افضل ، وقالت شيماء زايد : اللينك جاري التحديث واحنا جاري الانهيار ، وقالت أميرة عبد العظيم : الكشوفات اسرع علشان الناس تطمئن ، وقالت مي نبيل : قصرتوا عمرنا من الانتظار والله ، وقالت نورا السبكي : هيجرالنا حاجه قبل ما اللينك يفتح ، وقال أحمد توفيق : نزلوها كشوفات احسن لان اللينك برده هيقع ، وقال أحمد وصفي : ياريت تنزل الكشوف اللينك مش هيستحمل

تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

وتعرض رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم لعطل مفاجئ نتيجة لإرتفاع كثافة الدخول عليه من المستعلمين عن النتيجة

وقالت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك : الزملاء الأعزاء جاري تحديث رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم  ، حتى يتمكن الجميع من الدخول نظرا للضغط الشديد للدخول في وقت واحد

وكان قد تم منذ قليل الاعلان عن ظهور نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم ، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام الآن عن النتيجة باتِّباع الخطوات التالية:

  •  الدخول على رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

https://d0dbo264.caspio.com/dp/9665f0006bbeffc9535649258727

  •  إدخال الرقم القومي الخاص بك.
  • في حال القبول، سيظهر الاسم والتخصص المقبول به مباشرة.

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم ..التعليم تعلن إتاحة التظلمات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه أنه بعد إعلان نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم ، سيتاح للذين لم يحالفهم الحظ عمل تظلم بعد النتيجة، وردا على سؤال “هل يعين معلمي المرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم إعدادي أم ثانوي؟”، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: التعيين على المرحلة الابتدائية


 وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، التابعة للإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل لجنة متخصصة دائمة الانعقاد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام الوزارة، في خطوة رائدة تُعد الأولى من نوعها، للرد على جميع الاستفسارات والمشكلات الواردة من المعلمين عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code) الرسمي، بما يسهم في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، ومواجهة أي محاولات لتضليل الرأي العام، من خلال الردود الرسمية المعتمدة.

تقدير المعلمين واحترام رسالتهم

ويأتي ذلك تأكيدًا لحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقدير المعلمين واحترام رسالتهم، وضمان وصول المعلومة الدقيقة إليهم من مصدرها الرسمي، مع بحث استفساراتهم ومشكلاتهم والتعامل معها بكل جدية وسرعة.

وتهيب الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمعلمين عدم الانسياق وراء أي معلومات صادرة عن مصادر غير رسمية، والاعتماد على القنوات الرسمية فقط للتحقق من المعلومات.

كما تدعو الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين إلى تسجيل استفساراتهم ومشكلاتهم من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code) الرسمي، بما يضمن سريتها ووصولها إلى الجهة المختصة، بالموقع الرسمي للإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين للحفاظ على سرية البيانات وتأمينها.

مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم نتيجة الدفعة الخامسة رابط نتيجة الدفعة الخامسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بالرقم القومي.. نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم عبر هذا الرابط الآن

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم لصدى البلد: زوجة حسام حسن كلمتني وطلبت الطلاق منه

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم مسابقة 30 ألف معلم ..الآن بالرقم القومي

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم |والتعليم:جاري تحديثه

جانب من الاجتماع

1171 قاضيًا.. مجلس الدولة يعتمد حركة القضاء الإداري 2027

أموال

2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم زوجة حسام حسن: اتفقا على الطلاق بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل المكالمة بيننا

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

التعليم تعلن نتيجة الدفعة الخامسة للمعلمين صباح غدٍ عبر رابط رسمي

ترشيحاتنا

نظارات ميتا

أستراليا تحظر نظارات ميتا الذكية بالمتاجر بعد قيود بريطانية وأمريكية لحماية الخصوصية

أخبار السيارات

أخبار السيارات| الهواتف تبلغ عن أصحابها.. شاب في سيارة فورد موستانج يصطدم بطائرة تقدر بملايين الدولارات

لاند روفر العسكرية

لاند روفر تكشف عن أحدث مركبة عسكرية مضادة للرصاص

بالصور

إيمان العاصي تشارك في تريند الثمانينيات بإطلالة لافتة

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

6 أدوات في المطبخ منبع للبكتيريا.. عليك الحذر منها

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

نجوم "ريد فلاج" ضيوف معكم منى الشاذلي.. تفاصيل الحلقة قبل عرضها

فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج

صدمت متابعيها.. منة فضالي تشارك في ترند الثمانينيات بإطلالة جريئة

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فيديو

فايا يونان

"كانت هديتي لخطيبي".. فايا يونان تحكي قصة حبها في كليب "روحي وروحك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد