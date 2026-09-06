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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من الإبتدائي للبكالوريا.. تغييرات جديدة يشهدها العام الدراسي 2027 بمختلف الصفوف

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي
ياسمين بدوي

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس في بيان إعلامي له ، عن تفاصيل خريطة التغييرات التي سيشهدها العام الدراسي الجديد 2027 من الابتدائي إلى البكالوريا والثانوية العامة ، مؤكدة أن التغييرات تشمل ما يلي :

  • بداية الدراسة في الأسبوع الثاني بدلا من الثالث من شهر سبتمبر
  •  زيادة عدد أيام العام الدراسي لتصل إلى  ١٨٣ يوما.
  • تطبيق️ أكبر عدد من امتحانات الشهادة الثانوية العامة في عام واحد: فرصتان للصف الثاني بكالوريا، ودورين للصف الثالث الثانوي.
  • تغيير نظام الامتحانات في الثانوية العامة والبكالوريا ليصبح ٥٠% موضوعي، ٥٠% مقالي.
  •  تطبيق الحضور الإلزامي لطلاب الصف الثاني بكالوريا(كشهادة) ، وإنجاز ٦٠٪ من التقييمات كشرط لدخول الامتحانات.
  •  تطبيق تقييمات شهرية على الصفين الأول والثاني الابتدائي، إلى جانب الواجبات اليومية والتقييمات الأسبوعية.
  •  تطوير مناهج الرياضيات في الصفين الثاني والثالث الابتدائي بالطريقة اليابانية، وكذلك تطوير مناهج العلوم في الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالطريقة اليابانية.
  •  تطوير مناهج الصف الثالث الإعدادي.
  •  تطوير جميع مناهج الصف الثاني بكالوريا.
  •  تطبيق ٤ مسارات في البكالوريا، منها مسار مستحدث وهو الأعمال، وإضافة علوم الحاسب إلى مسمى المسار الهندسي، وعدم الاقتصار على الشعب الثلاث التقليدية في الثانوية العامة.
  •  تدريس مواد لأول مرة في البكالوريا في تاريخ التعليم، مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي في الصف الثاني بكالوريا، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، ونشاط الثقافة المالية.
  • تطبيق البكالوريا في التعليم الفني التكنولوجي، وكذلك التعليم الأزهري.
  • تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في الصف الأول الثانوي في التعليم الفني والتعليم الأزهري.

في نهاية بيانه ، قال الدكتور تامر شوقي : إن  العام الدراسي الجديد 2027  يحمل مجموعة واسعة من التغييرات التي تتضمن تطوير المناهج، وتنويع مسارات التعليم الثانوي، وإدخال مهارات جديدة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة التقييم والامتحانات ، ويبقى نجاح هذه التغييرات مرتبطا بمدى وضوح التطبيق على أرض الواقع، وتأهيل المعلمين، وتوفير الإمكانات اللازمة للمدارس والطلاب، بما يضمن أن يكون التطوير في مصلحة الطالب وجودة العملية التعليمية

الدكتور تامر شوقي العام الدراسي الجديد الدراسي الجديد 2027 الابتدائي البكالوريا

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