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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جامايكا تطالب بريطانيا بتعويضات عن تجارة الرقيق والعبودية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

نشرت صحيفة "الجارديان" تقرير يفيد بأن دولة جامايكا تعتزم تسليم، ملك إنجلترا، الملك تشارلز الثالث عريضة تطالب بريطانيا بالاعتراف بمسؤوليتها التاريخية عن تجارة الرقيق، وبحث إمكانية تقديم تعويضات عن إرث العبودية.

وتطالب العريضة، التي وصفتها "الجارديان" بأنها خطوة تاريخية، بفتح نقاش بشأن المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تجارة الرقيق عبر الأطلسي، وما خلفته من آثار مستمرة على الدول التي كانت مستعمَرة.

وبحسب الصحيفة، تدعو العريضة الملك تشارلز الثالث إلى طلب رأي اللجنة القضائية لمجلس الملك الخاص في لندن بشأن ثلاثة أسئلة رئيسية: ما إذا كان النقل القسري للأفارقة خلال الحقبة الاستعمارية قانونيا، وما إذا كانت هذه الممارسات ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية، وما إذا كانت بريطانيا ملزمة قانونا بدفع تعويضات إلى جامايكا.

ومن المقرر أن تضم التحركات الجامايكية أيضا إقامة مراسم تأبين في منطقة بريكستون بالعاصمة البريطانية لندن، إلى جانب عقد لقاءات مع أعضاء في البرلمان البريطاني.

كما تعتزم بعثة جامايكا إثارة ملف القطع الأثرية المرتبطة بتاريخ البلاد والمحفوظة في المتحف البريطاني، في إطار مطالب أوسع باستعادة الممتلكات الثقافية التي أُخرجت من جامايكا خلال الحقبة الاستعمارية.

جامايكا الملك تشارلز الثالث تجارة الرقيق إرث العبودية تعويضات المسؤولية القانونية مستعمَرة

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