العثور على امرأة نيبالية على قيد الحياة بعد أيام من بدء أسرتها مراسم الحداد عليها

عُثر على امرأة نيبالية على قيد الحياة بعد 10 أيام من الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد، وبعد أن بدأت أسرتها بالفعل مراسم الحداد اعتقادًا منها أنها لقيت حتفها في الكارثة.

وتمكنت فرق الإنقاذ من العثور على تشانديكا كوماري شريستا حية داخل منزلها المنهار في قرية بيتراواتي، بعدما نجت طوال تلك الفترة داخل مساحة ضيقة من الهواء وسط المياه والطين والأنقاض.

وقال ضابط الشرطة ماهيندرا دارنال إن المنزل المكون من أربعة طوابق جرفته الفيضانات، وبقي وسط منطقة غارقة في الرمال والطين المتحرك. وأضاف أن فرق الإنقاذ، أثناء تفقدها المكان، سمعت صوتًا يطلب النجدة.

واستغرقت عملية إنقاذ شريستا، التي نُفذت السبت، نحو 45 دقيقة، قبل نقلها إلى مستشفى عسكري لتلقي الرعاية الطبية. وأوضح دارنال أن أسرتها كانت قد بدأت بالفعل فترة الحداد التي تستمر 11 يومًا، بعدما اعتقدت أنها توفيت في الفيضانات.

مئات المفقودين وآلاف الضحايا

كانت شريستا واحدة من مئات المفقودين في بيتراواتي، إحدى أكثر المناطق تضررًا من الكارثة، حيث غمرت الرواسب الطينية المتصلبة المنازل والمباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وانتشال جثامين الضحايا.

وتسببت الكارثة، التي بدأت بانهيار كتلة جليدية وأدت إلى تدفقات هائلة من المياه والطين والحطام، في مقتل أكثر من 1300 شخص في نيبال، بينما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.

وفي بيتراواتي وحدها، عثرت فرق الإنقاذ قبل أيام على 24 جثة في حالة تحلل داخل مبنى كان يضم متجرًا صغيرًا، فيما تواصل الفرق استخدام الجرافات والمعدات اليدوية، إلى جانب الزحف داخل فجوات المباني المنهارة بحثًا عن أي علامات على وجود ناجين.

عمليات البحث مستمرة رغم تراجع الآمال

وبعد مرور 11 يومًا على انهيار الجليد الذي تسبب في الفيضانات، لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، مع بقاء نحو 5 آلاف شخص في عداد المفقودين.

وخلال الأيام الأخيرة، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال ثلاثة أشخاص أحياء من أنفاق لمشروعات للطاقة الكهرومائية، بينهم مواطن صيني، في حين عُثر على شريستا داخل منزلها المنهار.

وتشير السلطات إلى احتمال وجود مئات الأشخاص عالقين داخل الأنفاق في المنطقة، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في ظل تراكم طبقات كثيفة من الطين والحطام.