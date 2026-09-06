قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انتهاء التحقيق.. رئيس جامعة بدر يستقبل طالبة واقعة حفل التخرج وولي أمرها
إعلام عبري: إسرائيل تنسحب من الخط الأصفر إلى الرمادي بعد تدمير أنفاق علي الطاهر
الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة
محمد صلاح يواصل التألق.. طرابزون يضرب جينتشلاربيرليجي بثلاثية في الشوط الأول
خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني والمستندات المطلوبة| تفاصيل
زيلينسكي : نتمنى الإسراع في وقف الحرب.. واقتراحات أوكرانيا جاهزة
مباحثات مصرية أردنية.. عبد العاطي والصفدي يبحثان مستجدات أوضاع غزة والتصعيد الإقليمي
أرسنال يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يسجل رابع أهدافه في الدوري التركي أمام جينتشلاربيرليجي
النبي لم يضرب امرأة قط.. دار الإفتاء تحذر من العنف ضد النساء بجميع صوره
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية داعش الهرم لـ 4 نوفمبر
بعثة بيراميدز تلبي دعوة السفير المصري في كينيا بعد الفوز على جورماهيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العثور على امرأة نيبالية على قيد الحياة بعد أيام من بدء أسرتها مراسم الحداد عليها

فيضان نيبال
فيضان نيبال
أمنية رشاد الجلوي

عُثر على امرأة نيبالية على قيد الحياة بعد 10 أيام من الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد، وبعد أن بدأت أسرتها بالفعل مراسم الحداد اعتقادًا منها أنها لقيت حتفها في الكارثة.

وتمكنت فرق الإنقاذ من العثور على تشانديكا كوماري شريستا حية داخل منزلها المنهار في قرية بيتراواتي، بعدما نجت طوال تلك الفترة داخل مساحة ضيقة من الهواء وسط المياه والطين والأنقاض.

وقال ضابط الشرطة ماهيندرا دارنال إن المنزل المكون من أربعة طوابق جرفته الفيضانات، وبقي وسط منطقة غارقة في الرمال والطين المتحرك. وأضاف أن فرق الإنقاذ، أثناء تفقدها المكان، سمعت صوتًا يطلب النجدة.

واستغرقت عملية إنقاذ شريستا، التي نُفذت السبت، نحو 45 دقيقة، قبل نقلها إلى مستشفى عسكري لتلقي الرعاية الطبية. وأوضح دارنال أن أسرتها كانت قد بدأت بالفعل فترة الحداد التي تستمر 11 يومًا، بعدما اعتقدت أنها توفيت في الفيضانات. 

مئات المفقودين وآلاف الضحايا

كانت شريستا واحدة من مئات المفقودين في بيتراواتي، إحدى أكثر المناطق تضررًا من الكارثة، حيث غمرت الرواسب الطينية المتصلبة المنازل والمباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وانتشال جثامين الضحايا.

وتسببت الكارثة، التي بدأت بانهيار كتلة جليدية وأدت إلى تدفقات هائلة من المياه والطين والحطام، في مقتل أكثر من 1300 شخص في نيبال، بينما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.

وفي بيتراواتي وحدها، عثرت فرق الإنقاذ قبل أيام على 24 جثة في حالة تحلل داخل مبنى كان يضم متجرًا صغيرًا، فيما تواصل الفرق استخدام الجرافات والمعدات اليدوية، إلى جانب الزحف داخل فجوات المباني المنهارة بحثًا عن أي علامات على وجود ناجين. 

عمليات البحث مستمرة رغم تراجع الآمال

وبعد مرور 11 يومًا على انهيار الجليد الذي تسبب في الفيضانات، لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، مع بقاء نحو 5 آلاف شخص في عداد المفقودين.

وخلال الأيام الأخيرة، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال ثلاثة أشخاص أحياء من أنفاق لمشروعات للطاقة الكهرومائية، بينهم مواطن صيني، في حين عُثر على شريستا داخل منزلها المنهار.

وتشير السلطات إلى احتمال وجود مئات الأشخاص عالقين داخل الأنفاق في المنطقة، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في ظل تراكم طبقات كثيفة من الطين والحطام. 

فيضان نيبال امرأة نيبالية تشانديكا كوماري شريستا قرية بيتراواتي فرق الإنقاذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

وزير التربية والتعليم

عقد امتحان لقياس مستوى طلاب المدارس الدولية في “العربي” خلال سبتمبر الجاري

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

الطبيب الأردني احد ضحايا حادث نويبع

رحل قبل الزفاف بـ12 يومًا.. أحمد أنهى سنوات الغربة وبقيت له 8 ساعات على التخرج فاختطفه حادث نويبع

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

مباراة الأهلي وسموحة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

ترشيحاتنا

زد

زد يتقدم بهدفين على جيبوتي تيلكوم في الكونفدالية

فاردي

فاردي يوقع مع نادي إنجليزي جديد.. تفاصيل

حمزة عبد الكريم

باريس سان جيرمان يستهدف حمزة عبد الكريم قبل تفعيل بند الـ150 مليون يورو

بالصور

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: ليالي الجنوب الحزينة

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: واحة الدعم الوجداني ومحضن التكامل الإنساني

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: التاريخ الضريبي بين الطرافة والدهشة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

المزيد