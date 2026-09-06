مصرع طفل سقط من الطابق الخامس بأسيوط

لقي طفل مصرعه، اليوم الأحد، اثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق الخامس بمركز القوصيةزبمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء حازم سويلم، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بسقوط طفل صغير من شرفة منزله بالطابق الخامس، بأحد العقارات الكائنة بشارع التجارة بمركز القوصية

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة القوصية، يرافقهم فريق من هيئة الإسعاف، إلى موقع الواقعة، وبالفحص تبين سقوط طفل يُدعى «أ. ر.» 4 أعوام من علو، مما أسفر عن وفاته متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء السقوط

جرى نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه