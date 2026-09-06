جولة كتبت التاريخ وأسقطت البطل.. الهلال يطارد رقم الأهلي والاتحاد يشعل الدوري السعودي

لم تكن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين مجرد محطة جديدة في جدول المسابقة بل جاءت محملة بعدد كبير من الأرقام والمفارقات التي رسمت ملامح أسبوع استثنائي بعدما بلغ إجمالي الأهداف 20 هدفًا وشهدت 4 ركلات جزاء وحالتي طرد في وقت اشتعل فيه الصراع بين الكبار وواصل الهلال مطاردته لرقم تاريخي بينما نجح الاتحاد في توجيه ضربة قوية لحامل اللقب النصر.

وإذا كانت نتائج المباريات هي العنوان الرئيسي لأي جولة فإن ما حدث في الأسبوع الخامس تجاوز حدود الانتصار والهزيمة بعدما حملت المباريات مجموعة من الأرقام القياسية والوقائع النادرة بداية من كلاسيكو الاتحاد والنصر مرورًا بسلسلة الهلال التاريخية ووصولًا إلى خماسية الأهلي والمفارقة الغريبة التي شهدتها مباراة التعاون والفتح.

الاتحاد يضرب النصر في الكلاسيكو ويبعث برسالة قوية

فرض الاتحاد نفسه عنوانًا بارزًا للجولة بعدما نجح في حسم كلاسيكو النصر لمصلحته بنتيجة 2-1 في مباراة حملت أكثر من دلالة أبرزها أن العميد سجل هدفين خلال أول 22 دقيقة للمرة الأولى في تاريخ مواجهاته مع النصر بدوري المحترفين.

ولم تكن أهمية الانتصار مرتبطة بالنقاط الثلاث فقط إذ تمكن الاتحاد من إلحاق الهزيمة الأولى بالنصر خلال الموسم الحالي ليؤكد أن المنافسة لن تكون سهلة أمام حامل اللقب وأن الفرق الكبرى بدأت مبكرًا في إرسال رسائلها بشأن قدرتها على مقارعة بطل المسابقة.

وجاء الحضور الجماهيري ليعكس حجم أهمية المواجهة بعدما تصدرت قمة الاتحاد والنصر قائمة مباريات الجولة من حيث عدد المشجعين بحضور بلغ 47 ألفًا و661 متفرجًا في مشهد أكد أن الكلاسيكو لا يزال يحتفظ بمكانته كواحد من أكبر مواعيد الكرة السعودية.

الهلال لا يتوقف.. التاريخ يقترب

وفي الوقت الذي كان فيه الاتحاد يحتفل بإسقاط النصر واصل الهلال كتابة فصل جديد في تاريخ الدوري السعودي وحقق الهلال فوزًا مهمًا على الشباب بهدفين دون رد لكنه لم يخرج من المباراة بالنقاط الثلاث فقط بعدما رفع سلسلة مبارياته المتتالية دون هزيمة في دوري المحترفين إلى 47 مباراة.

وتتكون السلسلة الحالية من 35 انتصارًا و12 تعادلًا ليتجاوز الهلال رقمه السابق البالغ 46 مباراة متتالية دون خسارة والآن أصبح الزعيم على بُعد 4 مباريات فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الأهلي والذي يمتلك سلسلة من 51 مباراة متتالية دون هزيمة في دوري المحترفين.

الأهلي.. خماسية تكتب أكثر من رقم

ومن جانبه قدم الأهلي واحدًا من أبرز العروض الهجومية في الجولة بعدما أمطر شباك الرياض بخمسة أهداف دون رد في مباراة شهدت سيطرة واضحة من الفريق وتحولت إلى مناسبة جديدة لتسجيل أرقام لافتة.

وكانت البداية الهجومية للأهلي استثنائية بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف خلال الشوط الأول بواسطة 3 لاعبين أجانب مختلفين هم إيفان توني وإدوارد سبيرتسيان وترينكاو.

إيفان توني.. رقم استثنائي من علامة الجزاء

واصل إيفان توني انفراده بصدارة أكثر اللاعبين تسديدًا وتسجيلًا لركلات الجزاء في دوري المحترفين خلال عام 2026 ونجح مهاجم الأهلي في تسجيل 11 هدفًا من أصل 12 ركلة جزاء نفذها ليؤكد معدله المرتفع للغاية في التعامل مع الفرص من علامة الجزاء.

سافيتش يجد ضالته أمام الشباب

وعلى مستوى الأرقام الفردية واصل الصربي سيرجي سافيتش لاعب الهلال تألقه أمام الشباب بعدما سجل هدفه الخامس في شباك الفريق ليصبح الأخير المنافس الأكثر استقبالًا لأهداف اللاعب في دوري المحترفين.

ولم يحتج سافيتش إلى عدد كبير من المحاولات للوصول إلى هذا الرقم إذ جاءت أهدافه الخمسة من 10 تسديدات فقط على مرمى الشباب متجاوزًا بذلك حصيلته أمام الأخدود الذي سجل في شباكه 4 أهداف.

نيوم يدخل التاريخ من بوابة الشوط الأول

ولم تتوقف أرقام الجولة عند الأندية الكبيرة إذ تمكن نيوم من تسجيل واقعة تاريخية خاصة به في البطولة ونجح الفريق في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بفارق 3 أهداف وهي المرة الأولى التي يحقق فيها نيوم هذا الأمر منذ مشاركته في منافسات الدوري.

الفيحاء يسجل هدفًا خاطفًا

وفي مباراة الفيحاء والخلود احتاج هوغو مورا إلى 4 دقائق وثانيتين فقط لافتتاح التسجيل ليضع اسمه ضمن أسرع هدافي الدوري السعودي هذا الموسم.

وجاء هدف مورا في الدقيقة 4:02 ليصبح ثالث أسرع هدف في المسابقة حتى الآن كما سجل الرقم الأسرع للفيحاء في الدوري منذ ديسمبر 2022.

مفارقة التعاون.. 13 تسديدة بلا تسديدة على المرمى

ولعل أكثر أرقام الجولة غرابة جاء في مباراة التعاون والفتح بعدما سدد التعاون 13 مرة خلال اللقاء لكنه لم ينجح في توجيه أي تسديدة منها على مرمى منافسه.

ورغم هذا الرقم السلبي سجل التعاون أعلى قيمة للأهداف المتوقعة في المباراة بواقع 1.40 هدف متوقع xG في مفارقة تعكس الفارق بين صناعة الفرص وإنهائها بصورة فعالة.

الجولة الخامسة.. 20 هدفًا و4 ركلات جزاء وحالتي طرد

وبعيدًا عن الأرقام الفردية شهدت الجولة الخامسة تسجيل 20 هدفًا في مختلف المباريات إلى جانب احتساب 4 ركلات جزاء.

كما ظهرت البطاقات الحمراء في مناسبتين بعدما تعرض أوسكار رودريغز لاعب الدرعية للطرد وكذلك يونس البحراوي لاعب التعاون.

وتؤكد هذه الأرقام أن الجولة الخامسة حملت قدرًا كبيرًا من الإثارة سواء على مستوى التسجيل أو القرارات التحكيمية أو الأحداث التي أثرت في مسار المباريات.

الجماهير.. الكلاسيكو يتصدر المشهد

ولم تكن الأرقام داخل الملعب وحدها اللافتة إذ شهدت المدرجات أيضًا حضورًا جماهيريًا متفاوتًا تصدرته قمة الاتحاد والنصر بـ47 ألفًا و661 مشجعًا.

وجاءت مباراة الشباب والهلال في المركز الثاني من حيث الحضور الجماهيري بـ12 ألفًا و160 متفرجًا ثم مواجهة الأهلي والرياض التي شهدت حضور 7 آلاف و101 مشجع.

وحلت مباراة الدرعية والقادسية رابعة بحضور بلغ 4 آلاف و970 مشجعًا.