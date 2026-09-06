طريقة عمل بيتزا من دون دقيق مع عجينة البروكلي

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.

طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي..

مكونات الوصفة.

- 2 كوب بروكلي، مطبوخ ومفروم فرماً ناعماً

- 1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة

- 1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة

- 2 بيضة كبيرة

- 1/2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

- 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

- 1/4 ملعقة صغيرة ملح

- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1/2 كوب صلصة طماطم

- 1 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة (للتغطية)

- مكونات اختيارية للطبقة: البيبروني، الفطر، الفلفل، الزيتون،



وضع التحضير.

- سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية).

- قم بتبطين صينية الخبز بورق البرشمان أو رشها برذاذ غير لاصق.

- في وعاء كبير، اخلطي البروكلي المفروم مع 1 كوب جبنة موزاريلا، 1/2 كوب جبنة بارميزان، البيض، مسحوق الثوم، مسحوق البصل، الملح والفلفل.

- وزّعي خليط البروكلي على صينية الخبز على شكل دائرة أو مستطيل حسب رغبتك.

- قومي بفرد العجينة باستخدام ملعقة مسطحة حتى تصبح ذات سمك موحد.

- اخبزي القاعدة لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى تصبح ذهبية اللون وثابتة.

- نخرجها من الفرن ونوزع صلصة الطماطم فوق قاعدة البروكلي.

- أضيفي جبنة الموزاريلا المبشورة ومكونات الزينة الاختيارية.

- ندخلها مرة أخرى إلى الفرن ونخبزها لمدة 10-15 دقيقة إضافية، أو حتى تذوب الجبنة وتظهر عليها فقاعات.

- نتركها لتبرد