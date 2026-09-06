25 ألف شقة إيجار وتمليك..مواعيد الحجز والشروط والفئات المستفيدة

تستعد وزارة الإسكان لطرح 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار العادي والإيجار المنتهي بالتملك، وذلك ضمن طرح يستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة للشباب ومحدودي الدخل، وبإيجارات تقل عن أسعار السوق، مع إتاحة فرصة التملك للمستفيدين وفقًا للشروط المحددة.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم على الوحدات اعتبارًا من 20 سبتمبر 2026، على أن تختلف مواعيد التقديم وآليات الحجز بحسب نظام الوحدة والجهة المسؤولة عن الطرح.

طرح 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الطرح الأول يتضمن 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أن الوحدات موزعة على نحو 26 مدينة جديدة، بواقع 5 آلاف وحدة منفذة، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى مخطط تنفيذها.

وأشار إلى أن التقديم على هذه الوحدات سيكون إلكترونيًا من خلال بوابة «مسكن»، خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026.

15 ألف وحدة لمحدودي الدخل بنظام الإيجار

ويتضمن الطرح الثاني 15 ألف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل بنظام الإيجار، حيث من المقرر إتاحة كراسة الشروط عبر منصة «مصر الرقمية» اعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري.

وتختلف قيمة الإيجار المقرر للوحدة بحسب المدينة ومساحة الوحدة، على أن تتضمن كراسة الشروط التفاصيل المتعلقة بقيمة الإيجار وشروط الاستفادة من الوحدات.

تأمين 3 أشهر للوحدات الجاهزة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن الوحدات الجاهزة للاستلام تتطلب سداد تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر، فيما تتحدد قيمة الإيجار وفقًا لموقع الوحدة ومساحتها.

كما أشار إلى أن مدة الإيجار تصل إلى 3 سنوات، مع رد مبلغ التأمين البالغ 10 آلاف جنيه، وفقًا للشروط المحددة للطرح.

فرصة للتملك للمستفيدين

ويتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك للمستأجر فرصة شراء الوحدة السكنية وفقًا للضوابط والشروط المحددة، بحيث تؤول ملكيتها إليه، ثم إلى الورثة.

ويأتي الطرح مستهدفًا بصورة أساسية الشباب محدودي الدخل والمقبلين على الزواج، مع طرح الوحدات بإيجارات أقل من أسعار السوق، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مسكن مناسب وفق نظم سداد وإيجار محددة.