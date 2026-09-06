سكن لكل المصريين 9 .. الإسكان تكشف مواعيد حجز 25 ألف وحدة وشروط التقديم

شهدت الفترة الأخيرة طرح وحدات سكنية جديدة، والكثير من المواطنين يبحث عن تلك الوحدات، وفي المقابل كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التفاصيل بشأن الطرح المرتقب للوحدات السكنية، ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9»، إلى جانب وحدات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تستهدف توفير بدائل سكنية ملائمة للشباب ومحدودي الدخل والمقبلين على الزواج.

وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن باب التقديم الإلكتروني يبدأ رسميًا في 20 سبتمبر 2026، مع تخصيص فترة أولى لذوي الهمم، على أن يمتد التقديم لباقي المواطنين حتى 28 أكتوبر 2026.

25 ألف وحدة سكنية في الطرح الجديد

وحدات

وأوضح خطاب، خلال مداخلات هاتفية تلفزيونية، أن الطرح الجديد يتضمن 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات بأسعار وأنظمة تناسب شرائح مختلفة من المواطنين.

وينقسم الطرح إلى:

10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

15 ألف وحدة بنظام الإيجار مخصصة للمواطنين منخفضي الدخل.



10 آلاف وحدة بالإيجار المنتهي بالتملك

ويشمل طرح هيئة المجتمعات العمرانية 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، منها 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة، و5 آلاف وحدة أخرى مخطط تنفيذها، موزعة على نحو 26 مدينة جديدة.

ويبدأ التقديم على هذه الوحدات إلكترونيًا عبر منصة «مسكن» اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026.

وتتيح المنصة للمواطن الاطلاع على كراسة الشروط، واستكمال طلب الحجز ورفع المستندات، وصولًا إلى الإخطار بموعد القرعة العلنية.

15 ألف وحدة بنظام الإيجار

أما الطرح الثاني، فيتضمن 15 ألف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل بنظام الإيجار، حيث تبدأ إتاحة كراسة الشروط عبر منصة مصر الرقمية اعتبارًا من 20 سبتمبر.

ويستهدف هذا الطرح توفير وحدات سكنية بإيجارات أقل من أسعار السوق، خاصة للشباب محدودي الدخل والمقبلين على الزواج.

متى يبدأ التقديم؟.. جدول المواعيد

وبحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تبدأ إجراءات التقديم في 20 سبتمبر 2026، مع اختلاف المواعيد النهائية وفقًا لكل طرح.

وبالنسبة لإعلان «سكن لكل المصريين 9»، يتم تخصيص الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر لذوي الهمم، قبل إتاحة التقديم أمام جميع المواطنين اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر 2026.

أما وحدات هيئة المجتمعات العمرانية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، فيستمر التقديم عليها حتى 19 أكتوبر 2026.

التقديم إلكترونيًا فقط

وشدد عمرو خطاب على أن إجراءات الحجز تتم إلكترونيًا من خلال المنصات الرسمية، بهدف تسهيل عملية التقديم ومنع التزاحم وضمان أكبر قدر من الشفافية.

ويتم التقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 9» من خلال بوابة مصر الرقمية، بينما يتم التقديم على وحدات هيئة المجتمعات العمرانية عبر منصة «مسكن».

تأمين 3 أشهر وإيجار أقل من السوق

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوحدات الجاهزة للاستلام بنظام الإيجار تتطلب سداد تأمين يعادل 3 أشهر، فيما تختلف قيمة الإيجار بحسب المدينة ومساحة الوحدة، على أن تتضمن كراسة الشروط التفاصيل الكاملة الخاصة بكل وحدة ونظام الإيجار المنتهي بالتملك.

كما أشار إلى أن مبلغ التأمين المحدد بـ10 آلاف جنيه يُرد وفقًا للقواعد المنظمة للطرح.

ماذا يعني الإيجار المنتهي بالتملك؟

ويتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك للمستأجر فرصة شراء الوحدة في نهاية مدة الإيجار، وفق الشروط والقواعد التي تحددها كراسة الشروط، لتنتقل ملكية الوحدة إليه، وتؤول بعد ذلك إلى ورثته وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وتصل مدة الإيجار في الطرح إلى 3 سنوات وفق التفاصيل المعلنة، مع وضع آليات تتيح للمستفيد الانتقال من مرحلة الإيجار إلى التملك.

الإسكان تحذر من المعلومات غير الرسمية

ودعت وزارة الإسكان المواطنين إلى الاعتماد على المنصات الرسمية فقط للحصول على كراسة الشروط ومعرفة تفاصيل الوحدات ومواعيد الحجز وإجراءات التقديم، وعدم الانسياق وراء أي بيانات أو روابط غير رسمية.

ويأتي الطرح الجديد في إطار توجه الدولة لتوفير وحدات سكنية بمستويات وأنظمة مختلفة، مع التركيز على الشباب ومحدودي الدخل والمقبلين على الزواج، وتقديم بدائل للإيجار بأسعار أكثر ملاءمة مقارنة بمستويات السوق.