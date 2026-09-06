الصور الأولى لحادث انقلاب ميكروباص ومصرع شخص وإصابة 7 آخرين بمطروح

حصل صدى البلد على الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30، أمام قرية أبو مرقيق، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة اجرة بالطريق الدولي الساحلي مطروح – الإسكندرية.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما بدأت الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.