جوهر نبيل: بطلات الطائرة كتبن تاريخ جديد للرياضة المصرية ولوس أنجلوس 2028 بداية لحلم أكبر

استقبلت وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم بعثة المنتخب الوطني لسيدات الكرة الطائرة عقب الإنجاز التاريخي الذي حققته اللاعبات بالتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب بعد غياب 23 عام عن منصة التتويج الأفريقي إلى جانب التأهل التاريخي إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 والتأهل إلى بطولة كأس العالم 2027.

ونقل الدكتور محمد الدمياطى مدير عام الادارة العامة لمتابعة ودعم الهيئات بالوزارة تحيات وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل إلى بطلات المنتخب الوطني ، واشاد وزير الرياضة بالإنجاز الكبير الذي حققته اللاعبات، والذي يمثل خطوة مهمة في مسيرة الرياضة المصرية ويؤكد التطور الكبير الذي تشهده الرياضة النسائية المصرية.

وأكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة منظومة عمل متكاملة شارك فيها الجميع بداية من اللاعبات والجهاز الفني والإداري والطبي إلى جانب مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر.

كما تواجد في استقبال البعثة اللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، والكابتن منى عبد الكريم أمين صندوق الاتحاد، والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي.

وكان المنتخب المصري لسيدات الكرة الطائرة قد استطاع التتويج باللقب الأفريقي بعد الفوز على المنتخب الكيني صاحب الأرض والجمهور في المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة دون رد في مواجهة قوية حسمتها بطلات مصر.

وحققت لاعبات المنتخب إنجاز استثنائي خلال البطولة بعدما أنهين مشوارهن دون خسارة أي شوط ليؤكدن أحقيتهن بالتتويج باللقب الأفريقي والتأهل إلى كأس العالم 2027 و أولمبياد لوس أنجلوس 2028.