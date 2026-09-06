وزارة الرياضة واتحاد الطائرة يستقبلان منتخب السيدات بمطار القاهرة بعد التتويج بالبطولة الأفريقية

استقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة بعثة منتخب مصر للسيدات لدى عودتها من كينيا، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققته اللاعبات بالتتويج بالميدالية الذهبية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب حجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم المقبلة والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجلوس 2028.

وأناب جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد الدمياطي، مساعد الوزير للهيئات الرياضية، لاستقبال البعثة.

وكان في استقبال البعثة اللواء خالد أبو زينة، نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، والكابتن منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد، والكابتن حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد، واللواء علي سمير، مدير العلاقات العامة بالاتحاد.

بالإضافة للسيدة بشري حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة المصاحبة للبعثة المصرية على نفس الرحلة لعمل ترانزيت لأقرب رحلة طيران إلي دولة المغرب.

وحرص مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة على استقبال بعثة المنتخب بالورود، تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلتها اللاعبات والجهاز الفني والإداري طوال منافسات البطولة، والتي تكللت بتحقيق الأهداف المنشودة والعودة إلى القاهرة متوجين باللقب الأفريقي.

ولم يتمكن المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد من استقبال البعثة بالمطار نظراً لتواجده حالياً بفرنسا لاستكمال رحلة علاج نجله .

وأعرب مجلس إدارة الاتحاد عن تقديره الكبير للاعبات المنتخب والجهاز الفني، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس حالة التطور التي تشهدها الكرة الطائرة المصرية، ويؤكد قدرة المنتخبات الوطنية على المنافسة بقوة وتحقيق الإنجازات على المستويين القاري والدولي.

ويُعد التتويج باللقب الأفريقي والتأهل إلى بطولة العالم ودورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس محطة تاريخية جديدة في مسيرة منتخب مصر للسيدات، بعدما نجحت اللاعبات في إسعاد الجماهير المصرية ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وضمت بعثة منتخب مصر الدكتور حمدي نور الدين منصور، رئيس البعثة وعضو مجلس الإدارة، والكابتن عماد الدين محمد نوار، المدير الفني، والكابتن أحمد سعد الدين أبو العطا، المدرب العام، والكابتن عبد الرحمن إبراهيم حسين، المحلل التقني، والدكتورة سمية ناجح عبد العزيز، أخصائية العلاج الطبيعي، والكابتن إيهاب حسين عبد المنعم، المدير الإداري.

وشملت قائمة اللاعبات: دانة أحمد شوقي، سارة أحمد أمين، ندى وليد عيسى، آية خالد محمد، مي محمود عبد المجيد، حبيبة محمد زعتر، نور الله ياسين أمين، مريم محمد متولي، تقى الله مدحت عيسى، داليا أشرف مرشدي، ندى وليد مرجان، ندى حسام الدين معوض، دعاء محمد عبد الغني، وزينة تامر العلمي.