سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 6 سبتمبر يصل إلى 4217 جنيها

فشل الذهب العالمي في الإغلاق أعلى 4500 دولار للأونصة نهاية تعاملات الاسبوع الماضي المنتخى أمس السبت.

يشهد الذهب تحركات عرضية في السوقين العالمي والمحلي، مع اختبار مستويات مقاومة رئيسية.

أسعار الذهب اليوم الاحد

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاحد ، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4331 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5421 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وصل سهر الذهب عيار 14 إلى 4217 جنيها

سعر الذهب عيار 21

وواصل سعر الذهب عيار 21 تراجعه ليسجل 6325 جنيهًا، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7229 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الاحد، 50.600 جنيه.