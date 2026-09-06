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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بنظام الندب الداخلي.. الأزهر يعلن عن حاجته لعدد من معلمي الخط العربي والزخرفة الإسلامية

الأزهر
الأزهر
إيمان طلعت

يعلن الأزهر الشريف عن حاجته لعدد (۷) من معلمي المواد التطبيقية في مجالي: الخط العربي والزخرفة الإسلامية، من بين العاملين بالأزهر الشريف؛ للعمل بمعهد الأزهر للخط العربي والزخرفة عن طريق الندب الداخلي؛ وَفقًا لأحكام قرار الأستاذ الدكتور/ صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨م. 

وذلك وفق الشروط الآتية: أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم الخط العربي والزخرفة، إلى جانب دبلوم التخصص، من إحدى الجهات المعتمدة. 

الأزهر يعلن عن حاجته لعدد من معلمي الخط العربي والزخرفة الإسلامية

أن يكون المتقدمون من العاملين بمناطق القاهرة الكبرى: (القاهرة -الجيزة -القليوبية) الأزهرية، وأن يكون على رأس العمل وقت الاختبارات.

أن يمتلك المتقدم خبرة عملية ومهارة فنية متميزة في مجال تدريس الخط العربي والزخرفة الإسلامية.

أن يكون المتقدم مُلِمًّا بالمنهاج وطرائق التدريس الحديثة، وقادرًا على توظيف أساليب تعليمية مبتكرة وابداعية، تسهم في تنمية المهارات الفنية لدى الدارسين.

أن يمتلك القدرة على إعداد وتنفيذ مشروعات فنية متخصصة في مجال الخط العربي والزخرفة الإسلامية، تجمع بين الأصالة والابداع، وتعكس كفاءته العلمية والعملية.

أن يجيد الخطوط العربية وفنون الزخرفة الإسلامية إجادة تامة، مع القدرة على تقديم نماذج تطبيقية متميزة. 

أن يقدم ملف أعمال فني(Portfolio) ، يضم نماذج أصلية من أعماله الفنية والتدريسية في مجال الخط العربي والزخرفة الإسلامية. 

أن يجتاز بنجاح الاختبارات العلمية والنظرية والمقابلة الشخصية التي تعقدها اللجنة المختصة.

الحصول على تقرير تقويم الأداء بمرتبة (ممتاز) للعاملين الخاضعين للقانون (۸۱) لسنة ٢٠١٦م، وبمرتبة (كفء) للعاملين الخاضعين للقانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٧م خلال العامَيْن السابقين لتاريخ التقدم.

ألا يكون المتقدم قد وُقِّع عليه جزاء مرتبط بالسلوك الوظيفي أو بالشرف والأمانة، وغير محال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.

ألا يكون المتقدم قد وُقِّع عليه جزاء أكثر من (١٠) أيام ولم يتم محوه.

لن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة.

لن تُقبَل الطلبات المقدمة في الحالات التالية:

 1-بعد انتهاء الموعد المحدد. 

2-عن طريق اليد. 

3-أو عن طريق البريد. 

يلتزم من يقع عليه الاختيار العمل وَفقًا للمواعيد والتعليمات التي تحددها إدارة المعهد.

وعلي الراغبين التقدم يدويًّا بطلب للإدارة العامة للشئون الوظيفية (قسم التنقلات) في موعد غايته (عشرة أيام) من تاريخ نشر الإعلان؛ على أن يتم استيفاء موافقة المنطقة وقطاع المعاهد الأزهرية مدونًا به رقم التليفون الشخصي كما هو موضح بالنموذج المرفق، ومرفقًا به ما يلي:

بيان حالة وظيفية تفصيلي يتضمن توافر الشروط المذكورة بعاليه.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من دبلوم الخط العربي والزخرفة.

صورة من دبلوم التخصص، سيرة ذاتية حديثة تتضمن المؤهلات والخبرات الفنية والتدريسية؛ ملف أعمال فني يضم نماذج من الأعمال الأصلية في الخط العربي والزخرفة الإسلامية. 

صورة من المستندات الدالة على الخبرات العلمية، والدورات التدريبية، والجوائز وشهادات التقدير إن وجدت؛ على أن تتم المراسلة من خلال رقم التليفون المحمول.

الأزهر يعلن عن حاجته لعدد من معلمي الخط العربي الأزهر يعلن عن حاجته لعدد من معلمي الخط العربي والزخرفة الإسلامية معلمي الخط العربي والزخرفة الإسلامية الأزهر

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