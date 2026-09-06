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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مجدي بدران يحذر من ترندات المشروبات للأطفال: لا للماتشا والكافيين.. واهتموا بالغذاء الطبيعي

المشروبات للأطفال
المشروبات للأطفال
رحمة سمير

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من الانسياق وراء بعض الترندات الغذائية والمشروبات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحسين تركيز الأطفال أو تقوية مناعتهم، مؤكدًا أن الأساس هو التغذية المتوازنة والنوم الكافي والنشاط البدني والعادات الصحية.

وقال مجدي بدران، خلال استضافته في برنامج «صباح البلد»، إن تجهيز الأطفال للعام الدراسي يبدأ من المنزل، من خلال تنظيم مواعيد النوم، والاهتمام بالنظافة الشخصية، والالتزام بالتطعيمات، إلى جانب تقديم غذاء صحي معد في المنزل.

البيض والمكسرات والفواكه لدعم التغذية

وأوضح أن النظام الغذائي للطفل يجب أن يتضمن مصادر متنوعة للبروتين، مشيرًا إلى أهمية البيض ومنتجات الألبان واللحوم والبقوليات، إلى جانب الفواكه والخضروات والمكسرات.

وأشار إلى إمكانية الاعتماد على أطعمة بسيطة في وجبة الطفل المدرسية، مثل الموز والمكسرات، مع التأكيد على غسل الفواكه جيدًا قبل تناولها.

وأضاف أن الفول من الأطعمة المفيدة التي توفر البروتين والحديد والزنك والألياف، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الأطعمة الطبيعية بدلًا من المنتجات شديدة التصنيع.

تحذير من «الماتشا» والكافيين للأطفال

وحذر بدران من إعطاء الأطفال مشروبات تحتوي على الكافيين لمجرد اتباع ترندات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الماتشا تحتوي على كمية من الكافيين، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها وسيلة لتحسين تركيز الطفل.

وشدد على أن الحصول على التركيز الجيد يبدأ من النوم الكافي والغذاء المتوازن وشرب المياه وممارسة النشاط البدني، وليس من المشروبات المنبهة.

تهوية الفصول مهمة للتركيز

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أهمية تهوية الفصول الدراسية، مشيرًا إلى أن سوء التهوية وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون قد يرتبط بالخمول وتشتت الذهن وبطء الاستجابة والتركيز.

ولفت إلى أهمية السماح للأطفال بالتعرض للهواء الطلق وضوء النهار، لما لذلك من فوائد مرتبطة بالنشاط والصحة العامة.

النظافة والوقاية من العدوى

وشدد بدران على ضرورة تعليم الأطفال غسل أيديهم جيدًا، خاصة في ظل احتمالية انتقال العدوى داخل المدارس، إلى جانب تجنب المخالطة عند ظهور أعراض مرضية واستخدام الكمامة عند الحاجة، خصوصًا لدى الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات.

واختتم بالتأكيد على أهمية العودة إلى العادات الصحية البسيطة والاعتماد على الطعام الطبيعي، معتبرًا أن الأسرة يجب أن تكون القدوة الأولى للطفل في اختيار الطعام وممارسة النشاط والحفاظ على نمط حياة صحي.

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