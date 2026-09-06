مدبولي يفتتح مصنعًا لإنتاج النجيلة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع لإنتاج النجيلة الصناعي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ورافقه وزراء الصناعة والتخطيط والعمل ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستمع مدبولي لشرح حول انتاج المصنع وعدد العمالة بالمصنع وطبيعة العمل به.

وكان قد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع لإنتاج خيوط البوليستر المنسوجة، وذلك بحضور/ حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء/ أ ح/ هاني رشاد، محافظ السويس، و/ مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب قيادات الهيئة، وممثلي المطورين الصناعيين، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى توطين الصناعات الوسيطة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لاستكمال سلاسل القيمة الصناعية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الصناعات يوفر مدخلات إنتاج استراتيجية تدعم نمو الصناعات النهائية، وترفع نسبة المكون المحلي، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويدعم مستهدفات الدولة في التوسع الصناعي والتصديري.