رفع 12 طن مخلفات من مناطق حيوية بالشلاتين ضمن حملات تحسين المظهر الحضاري

تابع اللواء محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين، أعمال منظومة النظافة ورفع المخلفات بعدد من المناطق الحيوية بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وتواصل الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين تنفيذ حملات النظافة الدورية بمختلف المناطق والتقسيمات السكنية، بهدف رفع كفاءة النظافة العامة وتحسين الصورة الحضارية وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وفي هذا السياق، نفذت الشركة المكلفة بأعمال النظافة حملة موسعة شملت مناطق الفنادق والميناء الجديد وقرية الصيادين وشارع البحر، حيث تضمنت الأعمال رفع المخلفات والتراكمات وتفريغها ونقل ما يقرب من 12 طنًا من المخلفات.

وجرى نقل المخلفات التي تم رفعها إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها، وفقًا للاشتراطات المنظمة، وذلك تحت متابعة قسم البيئة بالوحدة المحلية واللجنة المكلفة بمتابعة أعمال النظافة، للتأكد من انتظام العمل وتحقيق المستهدف من الحملات.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف مناطق مدينة الشلاتين، مع تكثيف الجهود للحفاظ على البيئة والصحة العامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.