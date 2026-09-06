الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح آلاف الوحدات السكنية للمواطنين خلال شهر سبتمبر الجاري، ضمن توجه الدولة إلى التوسع في توفير السكن بنظم مختلفة تتناسب مع القدرات المالية واحتياجات المواطنين، وفي مقدمتها الإيجار المنتهي بالتمليك إلى جانب نظام الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل.

ويشمل الطرح الذي أعلنت عنه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، بمساحات متنوعة تبدأ من 57 مترًا مربعًا وتصل إلى 161 مترًا مربعًا، إلى جانب 15 ألف وحدة أخرى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بنظام الإيجار ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9».





وتأتي هذه الطروحات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إتاحة الوحدات السكنية بنظام الإيجار، بما يوفر بدائل أكثر مرونة أمام المواطنين، وخاصة الشباب حديثي الزواج والفئات التي تبحث عن حلول سكنية بعيدًا عن التملك الفوري.

10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك

أوضحت وزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، وتنقسم الوحدات إلى وحدات منفذة بالفعل وأخرى مزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ويشمل الطرح:

5 آلاف وحدة منفذة في 26 مدينة جديدة.

في 26 مدينة جديدة. 5 آلاف وحدة أخرى مزمع تنفيذها في 8 مدن جديدة.

في 8 مدن جديدة. تبدأ مساحات الوحدات من 57 مترًا مربعًا .

. تصل المساحات إلى 161 مترًا مربعًا بالنسبة للوحدات المنفذة.

بالنسبة للوحدات المنفذة. الوحدات المزمع تنفيذها تتراوح مساحاتها بين 90 و126 مترًا مربعًا.

ويتم طرح الوحدات وفق شرائح الدخل الإجمالي ومحل إقامة المتقدم، على أن تتضمن كراسة الشروط التفاصيل الكاملة الخاصة بالأسعار والقيم الإيجارية وآليات التخصيص والسداد.

خريطة 5 آلاف وحدة جاهزة في المدن الجديدة

تتوزع الوحدات المنفذة على عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يتيح للمواطنين خيارات متنوعة بحسب محل الإقامة وتوافر الوحدات.

وتشمل المدن المطروح بها الوحدات:

القاهرة الجديدة.

15 مايو.

بدر.

الشروق.

العبور.

العبور الجديدة.

6 أكتوبر الجديدة.

برج العرب الجديدة.

العلمين الجديدة.

دمياط الجديدة.

السادات.

العاشر من رمضان.

الصالحية الجديدة.

المنصورة الجديدة.

رشيد الجديدة.

الفيوم الجديدة.

الفشن الجديدة.

بني سويف الجديدة.

المنيا الجديدة.

ملوي الجديدة.

ناصر الجديدة.

أسيوط الجديدة.

سوهاج الجديدة.

قنا الجديدة.

طيبة الجديدة.

أسوان الجديدة.

وتتوزع الوحدات وفق 3 شرائح للدخل الإجمالي وطبقًا لمحل الإقامة، على أن يتم تحديد التفاصيل النهائية لكل شريحة داخل كراسة الشروط.



مشروعات متنوعة ومساحات تصل إلى 161 مترًا

لا تقتصر الوحدات المطروحة على مشروع سكني واحد، وإنما تشمل مجموعة من مشروعات الإسكان التي تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين.

ومن أبرز المشروعات:

الإسكان المميز.

إسكان المستقبل.

الإسكان المتوسط.

إسكان الشباب.

روضة العبور.

فالي تاورز إيست.

سكن مصر.

دار مصر.

جنة.

الإسكان المطور.

الإسكان منخفض التكاليف.

الإسكان الاقتصادي.

الإسكان القومي.

وتتراوح مساحات الوحدات المنفذة بين 57 و161 مترًا مربعًا، بما يوفر تنوعًا في المساحات وفق طبيعة المشروع والفئة المستهدفة.

5 آلاف وحدة جديدة والتسليم خلال 36 شهرًا

ويتضمن البرنامج أيضًا 5 آلاف وحدة سكنية مزمع تنفيذها في 8 مدن جديدة، على أن يكون متوقعًا بدء تسليمها خلال فترة تصل إلى 36 شهرًا.

وتشمل المدن:

6 أكتوبر الجديدة.

العبور الجديدة.

برج العرب الجديدة.

العلمين الجديدة.

حدائق العاشر.

السادات.

المنيا الجديدة.

سوهاج الجديدة.

وتقام هذه الوحدات ضمن مشروعي الإسكان المميز وسكن مصر، وتتراوح مساحاتها بين 90 و126 مترًا مربعًا.

موعد حجز شقق الإيجار المنتهي بالتمليك

وفق البيانات الواردة بشأن الطرح، يبدأ التقديم على وحدات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك اعتبارًا من 20 سبتمبر 2026.

ويتم التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة «مسكن»، مع ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

وتشير البيانات الواردة إلى أن فترة التقديم لوحدات هيئة المجتمعات العمرانية تمتد حتى 19 أكتوبر 2026.

شروط حجز وحدات بيت العمر

تتضمن الشروط العامة للطرح مجموعة من الضوابط التي تنظم أحقية المواطنين في التقدم، ومن أبرزها:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا .

. ألا يزيد سن المتقدم على 45 عامًا في تاريخ التقديم.

في تاريخ التقديم. أن تكون لدى المتقدم أهلية التصرف والتعاقد.

ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض.

يسري ذلك سواء كانت الملكية لا تزال قائمة أو تم التنازل عنها للغير.

ينطبق الشرط على الوحدات أو الأراضي المدعومة وغير المدعومة من الدولة.

تحدد كراسة الشروط الحد الأقصى للدخل الشهري وفقًا للقيمة الإيجارية للوحدات.

كما تم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، تأكيدًا لمبدأ الدمج وتكافؤ الفرص.

القرعة العلنية وطريقة التخصيص

يتم تخصيص الوحدات من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

ولا يحق للأسرة، التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.

ويكون التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة «مسكن»، مع تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.

التأمين والأقساط قبل استلام الوحدة

بعد إتمام التخصيص، يلتزم العميل باستكمال مبلغ التأمين الخاص بالوحدات المنفذة، بحيث يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، على ألا يقل عن مبلغ جدية الحجز الذي تم سداده.

ويجب استكمال مبلغ التأمين خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطار المتقدم بالتخصيص.

كما يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.

أما الوحدات المزمع تنفيذها، فيتضمن نظامها سداد جدية حجز وأقساط ربع سنوية لمدة 3 أعوام قبل استلام الوحدة.



كراسة الشروط تحدد الأسعار والقيم الإيجارية

ومن المنتظر أن تتضمن كراسة الشروط التفاصيل الكاملة الخاصة بالمدن والمشروعات والوحدات المطروحة، إلى جانب المساحات والقيم الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة.

كما توضح الكراسة جميع الضوابط المتعلقة بالتخصيص والتعاقد والاستلام بالنسبة للوحدات المنفذة، بينما تتضمن كراسة الشروط الخاصة بالوحدات المزمع تنفيذها تفاصيل المشروعات والمدن وآليات السداد.

15 ألف وحدة أخرى ضمن سكن لكل المصريين 9

وبالتوازي مع طرح هيئة المجتمعات العمرانية، يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9» للمواطنين منخفضي الدخل.

وتتوزع الوحدات بين المدن الجديدة والمحافظات، بالإضافة إلى وحدات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بمساحات تبدأ من 75 مترًا وتصل إلى 100 متر مربع.

وتبلغ تفاصيل هذا الطرح وفق البيانات المنشورة:

8464 وحدة في المحافظات.

في المحافظات. 3256 وحدة في المدن الجديدة.

في المدن الجديدة. 3280 وحدة ضمن وحدات «حياة كريمة».

ضمن وحدات «حياة كريمة». وحدات بمساحة 75 مترًا لبعض الطروحات.

لبعض الطروحات. وحدات بمساحة 90 مترًا في عدد من المدن والمحافظات.

في عدد من المدن والمحافظات. وحدات «حياة كريمة» بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع.

دعم إيجار يصل إلى 100 ألف جنيه

ويقدم صندوق الإسكان الاجتماعي دعمًا للإيجار للمستفيدين، بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، ويتم تقديم الدعم على مدار مدة الإيجار، بحسب الشروط المعلنة.

كما تبلغ مصروفات التسجيل 365 جنيهًا غير قابلة للرد أو الاسترداد، إلى جانب سداد 10 آلاف جنيه تأمينًا للوحدة من خلال مكاتب البريد المميكن، على أن يتم استرداد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب وفقًا للضوابط.

ويبلغ الحد الأقصى لصافي كافة مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا، بينما يشترط الإعلان ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان.



مواعيد التقديم على شقق الإيجار

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي موعد التقديم على «سكن لكل المصريين 9» على مرحلتين:

للمواطنين من ذوي الهمم فقط:

من الأحد 20 سبتمبر 2026 .

. حتى الأحد 27 سبتمبر 2026.

لكافة المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم:

من الاثنين 28 سبتمبر 2026 .

. حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

وتتم إجراءات التقديم والاطلاع على كراسة الشروط ورفع المستندات إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.

أين يتم التقديم؟

بالنسبة إلى وحدات هيئة المجتمعات العمرانية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، يكون التقديم عبر بوابة «مسكن»، بينما يتم التقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 9» من خلال منصة مصر الرقمية.

وبذلك يجمع طرح الإسكان الجديد بين مسارين مختلفين؛ الأول يستهدف توفير 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك بمساحات تصل إلى 161 مترًا في المدن الجديدة، والثاني يوفر 15 ألف وحدة بنظام الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل، بما يوسع الخيارات السكنية أمام المواطنين وفقًا للدخل والقدرة المالية وشروط كل برنامج.