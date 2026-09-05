طلعت مصطفى تخطف الأنظار بإعلان تسليم نور.. والجمهور يشيد: "الإعلان روعة" ( فيديو )

حقق إعلان مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن بدء تسليم وحدات مشروع "نور" تفاعلًا واسعًا ومشاهدات قياسية على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادات من المستخدمين بالمشروع وبالتزام المجموعة بمواعيد التسليم.

كما أشاد المستخدمون بطريقة تقديم الإعلان والإخراج الخاص به، حيث عبر عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بالمحتوى المنشور، واعتبروا أن الإعلان نجح في تقديم صورة مختلفة عن لحظة استلام الوحدات وبداية حياة السكان داخل المشروع، وكتب أحد المتابعين: "الإعلان روعة"، فيما أشاد آخرون بالجهد المبذول في تنفيذه، مؤكدين أن "فنان اللي عملوه".

وتزامن هذا التفاعل مع بدء تسليم وحدات مشروع "نور" التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، في خطوة تعكس التزام المجموعة بخطط التنفيذ والتسليم المعلنة للعملاء، وهو الأمر الذي حظي بإشادة واسعة من المتابعين الذين ربطوا بين الإعلان عن التسليم وبين التزام الشركة بالمواعيد المحددة، خاصة مع اهتمام العملاء ببدء الاستفادة الفعلية من الوحدات والخدمات التي يوفرها المشروع.

كما فتح إعلان التسليم بابًا واسعًا أمام استفسارات المواطنين والمتابعين حول أسعار بيع وإيجار الوحدات داخل "نور"، في ظل الاهتمام بالمشروع وموقعه والخدمات المتاحة به، خاصة مع اتجاه المجموعة إلى توفير خدمات الإدارة والتشغيل للسكان منذ اليوم الأول للتسليم، بما يتيح للسكان الانتقال إلى مجتمع عمراني متكامل والاستفادة من الخدمات المقدمة مع بدء استلام الوحدات.

ويأتي بدء تسليم وحدات "نور" في إطار مسار متواصل من أعمال التنفيذ والتسليم التي شهدتها مجموعة طلعت مصطفى خلال الفترة الماضية، إذ سلمت المجموعة خلال عام 2025 نحو 3196 وحدة، بزيادة 5% عن مستويات التسليم في 2024، لتتصدر قائمة كبار المطورين من حيث عدد الوحدات التي جرى تسليمها، وهو ما يعكس حجم الأعمال التي تنفذها المجموعة داخل مشروعاتها المختلفة، مع استمرار العمل في المشروعات الرئيسية التابعة لها وتجهيز مراحل جديدة للتسليم.

واستمر هذا الزخم خلال عام 2026، وسلمت مجموعة طلعت مصطفى نحو 1459 وحدة خلال النصف الأول من العام، مقابل 631 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 131%، بينما شهد الربع الثاني وحده تسليم 1034 وحدة، مقابل 80 وحدة في الربع الثاني من 2025، بزيادة بلغت 1193%، وهو ما يعكس تسارعًا واضحًا في وتيرة التنفيذ والتسليم داخل مشروعات المجموعة، ويؤكد دخول عدد أكبر من الوحدات مراحل التسليم الفعلي للعملاء.

ويقام مشروع "نور" على مساحة 5 آلاف فدان بمدينة حدائق العاصمة، بإجمالي استثمارات تصل إلى نصف تريليون جنيه، ويستهدف المشروع إقامة أول مدينة ذكية خضراء في مصر، ومن المقرر أن تضم المدينة نحو 140 ألف وحدة سكنية متنوعة بين العمارات والفيلات، لتستوعب نحو 600 ألف نسمة، بما يجعلها واحدة من المشروعات العمرانية الكبرى التي تستهدف تقديم نموذج متكامل للحياة داخل مدن الجيل الرابع.

واستعانت مجموعة طلعت مصطفى بأربعة من أكبر المكاتب الاستشارية في العالم، وهي SWA وSASAKI وPerkins Eastman وBCG، لتصميم مشروع "نور"، بهدف تقديم نموذج جديد لمدن القرن الحادي والعشرين، يقوم على توفير مستوى جديد من السكن العصري المتكامل، وتعزيز الحياة المجتمعية داخل بيئة صحية وآمنة، إلى جانب تقديم نموذج جديد للتنمية المستدامة باعتبار "نور" إحدى مدن الجيل الرابع.

وتضم المدينة أحدث التكنولوجيات المستخدمة عالميًا، في إطار رؤية تستهدف إحداث نقلة نوعية في الفكر التخطيطي للمدن الجديدة، من خلال التعاون مع أكبر الشركات والمكاتب العالمية المتخصصة في تطوير المدن الذكية Smart City، بما يمنح المشروع دورًا بارزًا في تطوير شكل الحياة العمرانية الحديثة في مصر، ويضعه ضمن المشروعات التي تجمع بين السكن والخدمات والتكنولوجيا والاستدامة في مجتمع عمراني واحد.

وجرى اختيار موقع مشروع "نور" بعناية في محور شرق القاهرة التنموي، أمام مطار العاصمة الدولي والعاصمة الإدارية الجديدة، مع امتداد المشروع مباشرة على طريق السويس بواجهة تصل إلى 2.7 كم، إلى جانب قربه من الطريق الدائري الإقليمي ومناطق هليوبوليس الجديدة والشروق ومدينتي والقاهرة الجديدة، وهو موقع يمنح المشروع اتصالًا مباشرًا بعدد من أهم مناطق شرق القاهرة والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتأتي أهمية موقع "نور" أيضًا في ظل النمو السكاني والعمراني المتواصل في شرق القاهرة، حيث يقطن المنطقة حاليًا نحو 4.5 مليون نسمة، مع توقعات بوصول العدد إلى نحو 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030، وهو ما يعزز الطلب على المشروعات السكنية المتكاملة التي تجمع بين الوحدات والخدمات والمرافق الحديثة، ويمنح مشروع «نور» مساحة أكبر للتوسع واستيعاب احتياجات أعداد كبيرة من السكان خلال السنوات المقبلة.