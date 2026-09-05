الصحة تعلن فتح حركة الترشيح الوزاري للدراسات العليا للعام الدراسي الجديد.. غدا

أعلنت الإدارة العامة للمنح والبعثات التابعة لوزارة الصحة، فتح باب الترشيح للحركة التكميلية للترشيح الوزاري للدراسات العليا للعام الدراسي 2026/ 2027 لأعضاء المهن الطبية، لدراسة (دبلوم - ماجستير - دكتوراه)، وقبول الأوراق المطلوبة بجميع مديريات الشؤون الصحية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والأمانة العامة للصحة النفسية في الفترة من 6/9/2026 حتى 20/9/2026.

وقالت الوزارة، في بيان لها أنه لن يتم قبول أي أوراق بعد ذلك التاريخ، وعلى المرشح القيام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمنح والبعثات:

https://pge.mohp.gov.eg مع الحرص على التأكد من إتمام تسجيل جميع البيانات قبل الخروج من السيستم)، وطباعة نموذج التسجيل من الموقع.

وأضافت انه يتم تقديم الأوراق المطلوبة بإدارة التدريب بجهة العمل الأصلية (مديريات الشؤون الصحية أو أمناء المراكز الطبية المتخصصة أو الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لها).

وشددت على أنه يجب على المتقدمين لحركة الترشيح الوزاري مراجعة قراءة شروط الجامعة، والدليل الإرشادي قبل اختيار الرغبات مع الالتزام بكتابة ثلاث رغبات مختلفة، وذلك لإمكانية الترشيح لجامعة أخرى في حالة عدم توافق الرغبة الأولى وكذلك الدخول على صفحة الإدارة العامة للمنح والبعثات على الفيس بوك للمتابعة وطرح الأسئلة إن وجدت.

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