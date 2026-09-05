وزير الصحة يتفقد مخازن التموين الطبي للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مخازن التموين الطبي والورش المركزية التابعة للوزارة لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الأداء والتأكد من توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية، وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة منظومة الإمداد والتموين الطبي.

إنتاج الملابس المخصصة للأطقم الطبية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير استهل جولته بتفقد الورش المركزية التي تضم معارض الفرش الطبي وغير الطبي للمنشآت الطبية وإنتاج الملابس المخصصة للأطقم الطبية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على معايير الجودة ومواصلة الارتقاء بمستوى المنتجات بما يتماشى مع احتياجات المنشآت الصحية ومتطلبات العمل، وموجهاً بوضع خطة متكاملة لتطوير الآلات والمعدات المستخدمة بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق السرعة والدقة في تنفيذ المهام.

وزير الصحة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير حرص أثناء جولته على التحدث مع العاملين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، موجهاً بزيادة قيمة اليومية المقررة للعاملين وربطها بمعدلات الإنتاج بما يساهم في تعزيز الكفاءة وتحفيز العاملين على تحسين الأداء، كما استجاب لطلب أحد العاملين لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاستمرار عمله في ورشة الحدادة.

وزير الصحة

وتابع الوزير جولته بتفقد مخازن مستلزمات أمراض الكلى والقلب للاطمئنان على توافر مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية والتأكد من انتظام عمليات الإمداد والتخزين بما يضمن تلبية احتياجات المنشآت الصحية، كما تفقد المطبعة واطلع على طبيعة العمل والمطبوعات التي يتم إنتاجها مشيداً بمستوى جودتها، وانتقل إلى مركز إصلاح السيارات حيث تم استعراض مسار السيارات وإجراءات التعامل معها فور دخولها إلى مركز الصيانة بدءاً من استلام السيارة وحتى الانتهاء من أعمال الفحص والإصلاح بما يضمن سرعة إنجاز أعمال الصيانة للسيارات التابعة للوزارة.

ورافق الوزير في الجولة الدكتور محمد عبدالوهاب مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والدكتور محمد صبحي مدير عام الشؤون الإدارية، والأستاذ أحمد سعيد مدير عام التموين الطبي.