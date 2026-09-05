طقس الغد .. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة حتى الأربعاء| تفاصيل

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الصيفية المستقرة غدا الأحد، مع استمرار تأثر البلاد بكتل هوائية حارة ورطبة قادمة من البحر المتوسط، بالتزامن مع امتداد منخفض الهند الموسمي، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة واستمرار درجات الحرارة عند معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام أو أعلى منها بنحو درجة مئوية، فيما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا اعتبارا من الاثنين وحتى الأربعاء المقبلين بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات، قبل أن تعاود الانخفاض تدريجيا والعودة إلى معدلاتها المعتادة مع نهاية الأسبوع.

الطقس غدا الأحد في القاهرة والمحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبىء الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى ستبلغ 34 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة، في الوقت الذي تظل فيه محافظات جنوب البلاد الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة، لتصل العظمى إلى 40 درجة مئوية والمحسوسة إلى 41 درجة.

وتوقعت غانم أن يكون الطقس غدا حارا رطبا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة رطبا على جنوب البلاد، خاصة خلال ساعات الظهيرة، بالتزامن مع زيادة تأثير الإشعاع الشمسي.

وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرار الأجواء الصيفية، مع تأثير واضح للكتل الهوائية الحارة والرطبة القادمة من البحر المتوسط، إلى جانب امتداد منخفض الهند الموسمي، وهو ما ينعكس على ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات اليوم.

هل تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل؟

أوضحت الدكتورة منار غانم أن فترات الليل سوف تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيستمر، لتسود أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة والرطوبة، خاصة في المناطق الداخلية والمغلقة.

وأضافت أن الرياح تنشط بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة على أغلب المحافظات خلال فترات المساء والليل، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء في الأماكن المفتوحة والمكشوفة والمدن الجديدة.

أين تشتد الرياح المثيرة للرمال والأتربة؟

أشارت غانم إلى أن نشاط الرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في المناطق المتأثرة.

وتتزامن هذه الأجواء مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، في الوقت الذي تشهد فيه بعض المناطق نشاطا للرياح خلال فترات المساء والليل، بما يؤدي إلى اختلاف الإحساس بحالة الطقس بين الأماكن المفتوحة والمناطق الداخلية والمغلقة.

ما حالة البحر المتوسط وارتفاع الأمواج غدا؟

لفتت الدكتورة منار غانم إلى استمرار اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج على بعض شواطئ البحر المتوسط، إذ يتراوح ارتفاع الموج ما بين 1.5 متر إلى 25. 2 متر، خاصة على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وجمصة وبلطيم وبورسعيد.

وناشدت المصطافين على شواطئ البحر المتوسط ضرورة توخي الحذر أثناء النزول إلى البحر، والالتزام بتعليمات السلامة ورايات الشواطئ وتوجيهات مسئولي الإنقاذ، مع ضرورة البقاء في المناطق الآمنة القريبة من الشاطئ.

تأتي هذه التحذيرات في ظل اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج على بعض المناطق الساحلية، الأمر الذي يتطلب الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن السلامة أثناء التواجد على الشواطئ.

هل تسقط أمطار غدا الأحد في بعض المحافظات؟

فيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، توقعت غانم فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسب حدوث تتراوح ما بين 20 إلى 30%.

وتظل فرص الأمطار وفقا للتوقعات ضعيفة، مع استمرار الأجواء الصيفية وارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة على مناطق واسعة من البلاد.

هل توجد شبورة مائية صباح الأحد؟

حذرت الدكتورة منار غانم من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، موضحة أنها قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية قبل أن تتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس.

ودعت هذه الحالة الجوية إلى الانتباه خلال فترات الصباح الباكر، خاصة على الطرق التي تتأثر بتكون الشبورة المائية، مع استمرار احتمالات انخفاض الرؤية الأفقية قبل تحسنها تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس.

هل تظهر السحب المنخفضة خلال ساعات الصباح؟

أوضحت غانم ظهور السحب المنخفضة خلال فترات الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد، بالتزامن مع وجود منخفض جوي غير متعمق في طبقات الجو العليا، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء خلال الصباح.

وأشارت إلى أن فترات سطوع الشمس تزداد مع تقدم ساعات النهار، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، لتتحول الأجواء تدريجيا من حالة التلطيف الصباحية إلى ارتفاع أكبر في الحرارة خلال ساعات النهار.

متى ترتفع درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل؟

كشفت الدكتورة منار غانم عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارا من الاثنين وحتى الأربعاء المقبلين، بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة من 38 إلى 39 درجة.

ومن المتوقع أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض تدريجيا والعودة إلى معدلاتها المعتادة مع نهاية الأسبوع، بعد الارتفاع الطفيف المتوقع خلال الفترة من الاثنين وحتى الأربعاء المقبلين.

متى يبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية؟

أكدت غانم أن التحسن التدريجي في الأحوال الجوية سيبدأ بصورة أوضح خلال النصف الثاني من سبتمبر الجاري، مع تراجع تأثير منخفض الهند الموسمي.

وأوضحت أن التحسن سيبدأ نهارا بصورة طفيفة، بينما يكون أكثر اعتدالا خلال ساعات الليل، في ظل التغير التدريجي في تأثير العوامل الجوية المؤثرة على حالة الطقس.

ما أهم نصائح الأرصاد للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

شددت الدكتورة منار غانم على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة، ولا سيما خلال الفترات الانتقالية التي تشهد عادة تذبذبا في درجات الحرارة وتغيرا في الأحوال الجوية.

وأكدت أهمية الالتزام بأي تحذيرات أو إرشادات تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خصوصا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ووجود نشاط للرياح في بعض المناطق، واحتمالات تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر.

تأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع استمرار الأجواء الصيفية وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا خلال بداية الأسبوع المقبل، قبل عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها المعتادة مع نهاية الأسبوع، مع توقع تحسن أوضح في الأحوال الجوية خلال النصف الثاني من سبتمبر الجاري.