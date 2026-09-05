بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

تعرض الفنان بهاء سلطان لحادث سير صباح اليوم في طريق وادي النطرون مما أدى إلي نقله لمستشفى العلمين لتلقي العلاج و الإسعافات اللازمة.

أفادت بعض الأنباء بـ تعرض بهاء سلطان لـ ارتجاج بالمخ مع كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

الارتجاج هو إصابة دماغية خفيفة تؤثر على وظائف الدماغ. غالبا ما تكون الآثار قصيرة الأجل ويمكن أن تشمل الصداع ومشاكل التركيز والذاكرة والتوازن والمزاج والنوم.

عادة ما تحدث الارتجاجات بسبب تأثير على الرأس أو الجسم. ومع ذلك، ليس كل من يتعرض لضربة على الجسم أو الرأس يعاني من ارتجاج.

تتسبب بعض الارتجاجات في فقدان الشخص للوعي، ولكن معظمها لا يفعل ذلك.

السقوط هو السبب الأكثر شيوعا للارتجاج عند البالغين والأطفال الصغار جدا. في الأطفال والمراهقين، تكون الارتجاجات شائعة بين الرياضيين الذين يمارسون رياضة الاتصال، مثل كرة القدم الأمريكية أو كرة القدم. معظم الناس يتعافون تماما بعد ارتجاج.



أعراض ارتجاج المخ

يمكن أن تكون أعراض الارتجاج خفية. قد تحدث الأعراض على الفور أو في الساعات والأيام التي تلي الإصابة. يمكن أن تستمر الأعراض لأيام أو أسابيع أو حتى لفترة أطول.



الأعراض الشائعة بعد إصابة الدماغ المؤلمة الخفيفة هي الصداع والارتباك وفقدان الذاكرة، والمعروفة باسم فقدان الذاكرة. قد ينسى الشخص الحدث الذي تسبب في الارتجاج.

قد تشمل الأعراض الجسدية للارتجاج ما يلي:

صداع.

رنين في الأذنين.

اضطراب في المعدة.

تقيؤ.

التعب أو النعاس.

رؤية ضبابية.

تشمل الأعراض الأخرى للارتجاج ما يلي:

الارتباك أو الشعور كما لو كان في ضباب.

فقدان الذاكرة المحيط بالحدث.

دوخة.

قد يلاحظ الشاهد هذه الأعراض في الشخص المصاب بارتجاج:

فقدان مؤقت للوعي، على الرغم من أن هذا لا يحدث دائما.

خطاب مشوش.

تأخر الرد على الأسئلة.

مظهر ذهول.

النسيان، مثل طرح نفس السؤال مرارا وتكرارا.

تحدث بعض أعراض الارتجاج على الفور. ولكن في بعض الأحيان قد لا تحدث الأعراض لعدة أيام بعد الإصابة، مثل:



مشكلة في التركيز والذاكرة.

التهيج والتغيرات الأخرى في الشخصية.

الحساسية للضوء والضوضاء.

مشكلة في النوم.

الشعور بالعاطفة أو الاكتئاب.

تغيرات في الذوق والرائحة.